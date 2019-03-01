Домашний доктор: лучшие способы лечения мигрени (Фото)

Известно, что профилактическая диета является очень эффективным средством для снижения риска повторения приступов мигрени. Если вы разнообразите свой рацион различными полезными продуктами, вскоре вы почувствуете себя лучше.