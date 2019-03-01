Домашний доктор: лучшие способы лечения мигрени (Фото)

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Известно, что профилактическая диета является очень эффективным средством для снижения риска повторения приступов мигрени. Если вы разнообразите свой рацион различными полезными продуктами, вскоре вы почувствуете себя лучше.
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