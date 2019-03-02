Удивительно: чем полезен имбиры для здоровья Если вы обращаете свое внимание на особо полезные продукты, то вероятно, уже наслышаны о том, чем полезен имбирь. Когда в супермаркете стоишь у полок с имбирем, то аппетита он особого не вызывает и выглядит достаточно странно, но поверьте, это потрясающее дополнение к вашей диете, если вы придерживаетесь здорового образа жизни. Этот экзотический продукт относится к пряностям, но не отличается излишней остротой, а по запаху вообще напоминает парфюмерную композицию.Эта удивительная специя стала популярной благодаря китайским и индийским врачевателям, которые считали ее даром богов.