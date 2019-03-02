Скачать
Суббота, 02.03.2019
Удивительно: чем полезен имбиры для здоровья
1 / 14

Удивительно: чем полезен имбиры для здоровья

Если вы обращаете свое внимание на особо полезные продукты, то вероятно, уже наслышаны о том, чем полезен имбирь. Когда в супермаркете стоишь у полок с имбирем, то аппетита он особого не вызывает и выглядит достаточно странно, но поверьте, это потрясающее дополнение к вашей диете, если вы придерживаетесь здорового образа жизни. Этот экзотический продукт относится к пряностям, но не отличается излишней остротой, а по запаху вообще напоминает парфюмерную композицию.Эта удивительная специя стала популярной благодаря китайским и индийским врачевателям, которые считали ее даром богов.
sovetchiki.org
sovetchiki.org
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Здоровье, Советы, Полезные свойства, Лайфхак, Имбиры.
23:17 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь