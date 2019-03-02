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Авокадо снижает аппетит и уровень сахара в крови

Авокадо снижает аппетит и уровень сахара в крови
21:55 Сегодня Телеграф pannochka.net Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Научные сотрудники университета Линда в США провели исследование с участием добровольцев с избыточным весом.

Ученые хотели проверить, как авокадо влияет на аппетит испытуемых и на выработку гормона инсулина. После экспериментов выяснилось, что съеденная половинка фрукта в день надолго дает ощущение сытости и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Участников разделили на три группы: одни добровольцы не употребляли авокадо, другие – съедали на завтрак половинку фрукта, остальные – целый свежий плод. У тех подопытных, в чьем рационе присутствовало авокадо, желание покушать не появлялось в течение трех часов после завтрака. А некоторые испытуемые с ожирением не чувствовали голода даже во второй половине дня.

По словам исследователей, добавление авокадо в меню увеличивало количество калорий и углеводов в рационе участников. Кроме того, половина плода содержит 25% от суточной нормы потребления клетчатки. При этом продукция инсулина оставалась в норме, уровень сахара в крови не повышался. А у тех участников с избыточной массой, кто не ел авокадо, фиксировались повышенные показатели глюкозы, что грозит развитием ожирения и сахарного диабета.

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Ученые поясняют, что экзотический плод богат полезными мононенасыщенными жирами, которые надолго обеспечивают чувство сытости. Результаты исследования специалисты подкрепили такими цифрами: люди, которые регулярно ели авокадо, весили в среднем на 3,4 килограмма меньше, а их талии были на 4 сантиметра тоньше, чем у тех, кто не употреблял рекомендуемый фрукт.

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Питание, Здоровье, Сахар, Авокадо, Сахар в крови.
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