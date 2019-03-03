Скачать
Воскресенье, 03.03.2019
В Черновицкой области подрались двое священников
В Черновицкой области подрались двое священников
В Николаеве вручили подозрения фигурантам "маргаринового скандала"
В Николаеве вручили подозрения фигурантам "маргаринового скандала"
Украинец Руденко не смог завоевать титул чемпиона Европы
Украинец Руденко не смог завоевать титул чемпиона Европы
Замечательные французские фильмы, которые вы скорее всего пропустили (Фото)
Замечательные французские фильмы, которые вы скорее всего пропустили (Фото)

Врачи объяснили, почему женщинам нельзя работать слишком долго

Врачи объяснили, почему женщинам нельзя работать слишком долго
03:11 Сегодня Телеграф hronika.info

Новости шоу бизнеса: Изнурительная и долгая работа способна вызвать депрессию.

Британские учёные заявили, что ненормированная работа вызывает у представительниц прекрасной половины человечества депрессивное состояние.

В частности, об этом заявили сотрудники Университетского колледжа Лондона. Для установления вышеуказанного факта специалисты провели исследование, поучаствовать в котором согласились 23 тысячи добровольцев. Все они на тот момент уже достигли совершеннолетия.

Согласно полученным результатам, женщины, которые работали больше 55 часов в неделю, на 7,3% чаще страдали от депрессии. Кроме того, они считали себя ничтожными и недееспособными. Согласно мнению учёных, данная тенденция связана с тем, что, придя домой, женщины не отдыхают. Ведь там их ждёт большое количество дел по дому.

Если же говорить о влиянии сверхурочной работы на мужчин, то она не совершала негативное воздействие на состояние их психического здоровья. При этом работа в выходные плохо сказывалась на самочувствии, как девушек, так и представителей сильной половины человечества.

Так, женщины, работающие в субботу и/или воскресенье, на 4,6% чаще страдают от депрессии. Для мужчин риск развития данного психического расстройства находится на уровне 3,4%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Депрессия, Вред работы, Женщина на работе, Почему женщинам нельзя долго работать, От чего депрессия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Командующий ВМС ВСУ рассказал о целях РФ в Черноморском регионе
02 Генерал США: Я не вижу, чтобы украинские чиновники были реально озабочены войной
03 Слава Каминская в эффектном бикини прогулялась по пляжу
04 Шахтер обыграл Черноморец с помощью пенальти (Видео)
05 Катя Осадчая поразила красотой без макияжа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко: Мы никогда не отдадим свои земли
Порошенко: Мы никогда не отдадим свои земли
Весна в Украине стартовала с похолодания: когда ждать потепления
С воскресенья в Украине потеплеет
Цена выбора: Во сколько Украине обойдется печать бюллетеней
Во сколько Украине обойдется печать бюллетеней
Врачи объяснили, почему женщинам нельзя работать слишком долго
Врачи объяснили, почему женщинам нельзя работать слишком долго
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь