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Диетологи назвали лучшие продукты для употребления весной

Диетологи назвали лучшие продукты для употребления весной
01:37 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Врач-диетолог назвал собственный Топ продуктов для весеннего рациона.

Эти продукты позволят человеку пережить авитаминоз и укрепить свое здоровье. Первое место в списке – это яблоки. Врач-диетолог отмечает, совершенно не важно какого урожая этот фрукт, главное, чтобы он правильно хранился и не подвергался воздействию химикатов. Специалист рекомендовал обращать внимание на самые невзрачные яблоки, который при этом не выглядят старыми и пропавшими.

Далее идут все виды цитрусовых. Врач-диетолог отмечает, на российскую зиму и весну в других странах приходится пик сборов урожая данных фруктов, поэтому каждый может себе их позволить. Отдельно она рассказала про добавление лимона в чай. Специалист отметил, при больших температурах вся польза цитрусовых исчезает, поэтому таким образом из них нельзя получить полезные витамины.

Отдельно врач-диетолог выделил капусту и свеклу. Данный овощи имеют низкую стоимость, но содержат большой набор полезных витаминов и минералов. Также специалист обратил внимание на свежую зелень. Её необходимо добавлять во все блюда, какие только возможно: делать из неё салаты, посыпать мясо, есть в качестве закуски.

Последнее место в Топ-6 продуктов заняли сухофрукты. Врач отметил, этот продукт сохраняет практически весь набор полезных веществ, но при этом для его хранения не используются вредные химикаты.

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Правильное питание, Весна, Как правильно питаться весной.
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