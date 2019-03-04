9 "вредных" продуктов, от которых мы зря отказываемся

В последние годы тренд на здоровое питание становится все более массовым, а его основные правила уже известны всем. Заходя в магазин, мы априори знаем, какие товары полезны, а от каких, наоборот, лучше отказаться. Однако в результате исследований выяснилось, что даже вредная на первый взгляд пища может быть необходима нашему организму.