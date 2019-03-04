Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Порошенко уволил Гладковского и призвал расследовать публикацию о коррупции в армии
Порошенко уволил Гладковского и призвал расследовать публикацию о коррупции в армии
Евросоюз продлил санкции против Януковича
Евросоюз продлил санкции против Януковича
Назван лучший футболист 20-го тура УПЛ
Назван лучший футболист 20-го тура УПЛ
Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу
Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу

Супрун раскрыла главные секреты похудения к лету

Супрун раскрыла главные секреты похудения к лету
14:07 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости шоу бизнеса: исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, чем опасны "марафоны похудения" и как привести себя в форму без вреда для здоровья.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook отметила, что с приближением пляжного сезона, многих украинцев волнует вопрос похудения и нередки случаи, когда, чтобы приобрести фигуру мечты, люди идут на так называемые "марафоны похудения", которые состоят из жесткой диеты и интенсивных тренировок.

По словам Супрун, речь идет о строгих диетах, согласно которым, чтобы похудеть, нужно ограничить дневное потребление калорий до 800-1000. Чаще всего, такие "марафоны похудения" предусматривают запрет жиров и углеводов при выполнении интенсивных тренировок.

Чиновница отмечает, что такой режим действительно поможет стремительно похудеть, но в то же время человек будет испытывать сильный дефицит калорий и тело будет вынуждено тратить запасы жира. По словам Супрун, такие диеты на английском языке называют сrаѕһ diets, то есть разрушительные.

Опасность подобных диет состоит в том, что часто у худеющих возникают такие симптомы, как слабость и обоморочность, потеря мышечной массы, недостаток микроэлементов, формирование камней в желчном пузыре, риск повторного набора веса и даже увеличение риска преждевременной смерти и смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время, Супрун не запрещает ее соблюдение, если "марафон похудения" означает поддержку со стороны квалифицированного врача и тренера, формирование здорового сбалансированного рациона и привычки тренироваться.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения советует найти те рацион и режим тренировок, которые вам будут комфортны, и которые вы сможете поддерживать всю жизнь, а не лишь на протяжении двух изнурительных недель.

Как похудеть и не навредить себе:

  • Отказаться от бесполезных сладостей, добавление сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя;
  • Есть меньше жареного, но больше тушеного и отварного, а также приготовленного в микроволновке. Тогда ваш рацион "похудеет" на несколько сотен килокалорий без вреда для здоровья;
  • Есть все, что вы любите, но в меньшем количестве;
  • Быть более активными – выходить на прогулки и легкие пробежки;
  • Полноценно спать. Именно здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность. Меньше тревожность = меньше заедания стресса.

Напомним, Супрун развенчала популярные мифы о вреде алкоголя. В частности, чиновница рассказала, что ппосле длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только с некоторыми антибиотиками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Опасность, Ульяна Супрун, Последствия для здоровья, Марафоны похудения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу
02 Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги
03 Масленица 2019: начало сырной недели
04 На злобу дня: ТИК взорвал сеть клипом о выборах в Украине (Видео)
05 Слава Каминская похвасталась фигурой в купальнике
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.02 - 03.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
В Госстате назвали среднюю зарплату в Украине
В Госстате назвали среднюю зарплату в Украине
Украинцам начали выплачивать субсидии наличными
Украинцам начали выплачивать субсидии наличными
Масленица 2019: поздравления в прозе для близких, открытки
Масленица 2019: поздравления в прозе для близких, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь