Скачать
Вторник, 05.03.2019
"Прослушивание" Зеленского: В СБУ объяснили ситуацию
"Прослушивание" Зеленского: В СБУ объяснили ситуацию
Медведев озвучил условия для сохранения транзита газа по украинской ГТС
Медведев озвучил условия для сохранения транзита газа через Украину
Ширер: Зинченко блестяще себя показал
Ширер: Зинченко блестяще себя показал
Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"

Какая еда влияет на эффективность иммунотерапии в борьбе с раком

Какая еда влияет на эффективность иммунотерапии в борьбе с раком
03:25 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Употребление клетчатки может улучшить действие противораковых препаратов.

Еда может повлиять на эффективность иммунотерапии в борьбе с раком, а диета с высоким содержанием клетчатки способна изменить кишечный микробиом и повысить эффективность таких терапий, тогда как прием пробиотиков может способствовать обратному эффекту.

Согласно заявлению научного сотрудника Кристин Спенсер из Института иммунотерапии рака имени Паркера в Сан-Франциско, диета с высоким содержанием клетчатки способствует большему разнообразию кишечных микробов, что, в свою очередь, ассоциируется с лучшими результатами терапии PD-1. В то же время пробиотические пищевые добавки или таблетки, которые, по идее, должны содержать полезные бактерии, на самом деле понижают микробное разнообразие в кишечнике больных раком. Доклад о результатах был озвучен на пресс-конференции, проведенной Американской ассоциацией по исследованию рака.

Опухоли всего 20-30% больных раков перестают расти или уменьшаются в результате терапии PD-1. Спенсер и ее коллеги ранее определили, что бактерии из семейства Ruminococcaceae улучшали реакцию организма в ответ на лечение, но тогда исследователи не знали, почему у некоторых людей этих полезных бактерий больше, чем у других.

Диета — один из способов изменить микробиом человека — собрание бактерий, грибков и других микробов, живущих снаружи и внутри тела. Спенсер с коллегами опросили 113 человек с меланомой о том, что они едят, включая употребление пробиотиков, а также собрали образцы кала каждого из опрошенных.

У 46 процентов больных, потреблявших много клетчатки, в том числе фрукты, овощи и цельные злаки, наблюдалось больше бактерий, связанных с реакцией на иммунотерапию. Более того, у этих же больных чаще наблюдалась позитивная реакция на терапию. У участников, потреблявших больше обработанного мяса и слишком много сахара, было меньше этих бактерий, а их опухоли продолжали расти, несмотря на лечение.

Более 40% пациентов утверждали, что принимают пробиотики. У этих людей наблюдалось меньшее разнообразие кишечных микробов, чем у тех, кто не принимал добавок.

Медики назвали 6 правил питания для профилактики онкологии

Новое исследование — еще одно в числе растущего количества недавних исследований, указывавших на то, что пробиотики, вероятно, не так полезны, как считали врачи и больные.

Несмотря на то что данные предварительны, исследование предполагает существование способов улучшить результаты иммунотерапии для онкобольных. Множество исследований уже указывало на связь между диетами с высоким содержанием клетчатки и пониженным риском развития рака, а также другими полезными эффектами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рак, Диета, Клетчатка, Пробиотики, Иммунотерапия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
02 Задержание Климента: МИД обратился к международному сообществу
03 Полторак принял нового посла Японии: что обсуждали стороны
04 Сборная Украины: расписание матчей на 2019 год
05 ГФС составила топ популярных и дешевых авто с "евробляхами" в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава Amazon опять стал самым богатым человеком в мире
Глава Amazon опять стал самым богатым человеком в мире
США перебросили в Израиль противоракетные системы THAAD
США перебросили в Израиль системы ПРО THAAD
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
Маск о запуске Crew Dragon и планах построить базу на Луне
Маск о запуске Crew Dragon и планах построить базу на Луне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь