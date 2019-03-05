Какая еда влияет на эффективность иммунотерапии в борьбе с раком

Новости шоу бизнеса: Употребление клетчатки может улучшить действие противораковых препаратов.

Еда может повлиять на эффективность иммунотерапии в борьбе с раком, а диета с высоким содержанием клетчатки способна изменить кишечный микробиом и повысить эффективность таких терапий, тогда как прием пробиотиков может способствовать обратному эффекту.

Согласно заявлению научного сотрудника Кристин Спенсер из Института иммунотерапии рака имени Паркера в Сан-Франциско, диета с высоким содержанием клетчатки способствует большему разнообразию кишечных микробов, что, в свою очередь, ассоциируется с лучшими результатами терапии PD-1. В то же время пробиотические пищевые добавки или таблетки, которые, по идее, должны содержать полезные бактерии, на самом деле понижают микробное разнообразие в кишечнике больных раком. Доклад о результатах был озвучен на пресс-конференции, проведенной Американской ассоциацией по исследованию рака.

Опухоли всего 20-30% больных раков перестают расти или уменьшаются в результате терапии PD-1. Спенсер и ее коллеги ранее определили, что бактерии из семейства Ruminococcaceae улучшали реакцию организма в ответ на лечение, но тогда исследователи не знали, почему у некоторых людей этих полезных бактерий больше, чем у других.

Диета — один из способов изменить микробиом человека — собрание бактерий, грибков и других микробов, живущих снаружи и внутри тела. Спенсер с коллегами опросили 113 человек с меланомой о том, что они едят, включая употребление пробиотиков, а также собрали образцы кала каждого из опрошенных.

У 46 процентов больных, потреблявших много клетчатки, в том числе фрукты, овощи и цельные злаки, наблюдалось больше бактерий, связанных с реакцией на иммунотерапию. Более того, у этих же больных чаще наблюдалась позитивная реакция на терапию. У участников, потреблявших больше обработанного мяса и слишком много сахара, было меньше этих бактерий, а их опухоли продолжали расти, несмотря на лечение.

Более 40% пациентов утверждали, что принимают пробиотики. У этих людей наблюдалось меньшее разнообразие кишечных микробов, чем у тех, кто не принимал добавок.

Новое исследование — еще одно в числе растущего количества недавних исследований, указывавших на то, что пробиотики, вероятно, не так полезны, как считали врачи и больные.

Несмотря на то что данные предварительны, исследование предполагает существование способов улучшить результаты иммунотерапии для онкобольных. Множество исследований уже указывало на связь между диетами с высоким содержанием клетчатки и пониженным риском развития рака, а также другими полезными эффектами.