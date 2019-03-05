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Названы продукты, которые защищают от диабета

Названы продукты, которые защищают от диабета
12:41 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Употребление этих овощей очень эффективно для защиты от развития сахарного диабета, утверждают эксперты.

Известные на Западе специалисты по здоровому питанию Сара Брюэр и Джульетта Келло пишут в своей книге "Ешьте лучше, живите дольше" о полезнейших для здоровья свойствах простых продуктов – лука и чеснока. 

По словам Брюэр и Келло, вещества, содержащиеся в луке и чесноке, способствуют улучшению в показателях сахара в крови, что, соответственно, защищает организм от развития диабета. В частности, этот эффект был зафиксирован в эксперименте с мышами.

"Научная работа выявила, что выдержка лука в 400 и 600 миллиграммов на килограмм веса, привела у мышей к падению уровня сахара в крови на 35 и 50 процентов соответственно", - рассказали специалисты.

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Эксперты отмечают: лук, чеснок и лук-порей содержат в своем составе серу. Именно с ее воздействием на организм они связывают нормализацию уровня сахара в крови. Эксперимент, проводившийся с участием добровольцев, показал: ежедневное употребление в пищу 100 граммов лука ведет к стабилизации содержания сахара в крови.

Что касается чеснока, то его регулярное употребление в пищу стимулирует работу поджелудочной железы, увеличивая за счет этого выработку инсулина. Кроме того, в чесноке содержатся антиоксиданты, которые способствуют нормализации всех процессов обновления в человеческом организме.

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Все по теме:

Здоровье, Диабет, Сахарный диабет, Лук, Польза чеснока, Советы медиков, Польза лука, Лук и чеснок.
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