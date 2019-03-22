Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Полярники получат Томос
Полярники получат Томос
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм

Стало известно, чем опасен гематоген

Стало известно, чем опасен гематоген
12:08 Пт, 22 Март 2019 Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эти плитки, которые употребляли одновременно и как лекарство, и как лакомство и сейчас легко можно купить в аптеках.

Интерес к гематогену снизился, но до сих пор некоторые мамы считают необходимым давать сладкие плитки, изготовленные на основе бычьей крови, малышам с железодефицитной анемией. Врачи, надо отметить, не отговаривают родителей. А между тем, западные специалисты не рекомендуют вводить гематоген в рацион детей, называя его опасным.

В чем же опасность этого лакомства?

Для начала стоит отметить, что гематоген очень калориен. В 100 граммах продукта содержится 354 ккал, что, согласитесь, для ребенка достаточно много. Если малыш склонен к быстрому набору лишнего веса, то легко может заработать ожирение.

Во-вторых, как уже было упомянуто, при производстве гематогена используется бычья кровь. Тут стоит вспомнить, что во время забоя животные испытывают страх, в кровь выбрасывается большое количество гормонов стресса, среди которых кортизол. Некоторые исследователи считают, что он может спровоцировать нервозность у детей, а также влияет на ухудшение памяти и снижение внимания.

Один стакан сладкого напитка в день увеличивает риск смерти от СС3

Не лишним будет отметить и тот факт, что часто в корм животных для более активного роста добавляют всевозможные антибиотики. Они попадают в кровь, а затем, при производстве сладких плиток, и в сам гематоген. Детям же это абсолютно не нужно, согласитесь.

Стоит также помнить о том, что для людей, страдающих сахарным диабетом, гематоген крайне опасен из-за всевозможных добавок типа меда, патоки, шоколада и сгущенки, призванных улучшить его вкус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Советы медиков, Гематоген, Чем опасен гематоген.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия
02 "Вот это ноги": Надя Дорофеева показала фигуру в коротком наряде
03 Новый "Вечерний Квартал 95": смотреть онлайн полный выпуск (Видео)
04 СМС-поздравления с днем рождения на 24 марта
05 Горячая штучка: "ягодицы" Нади Дорофеевой увидела вся страна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина через неделю перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
Украина 31 марта перейдет на летнее время
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь