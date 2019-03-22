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Воскресенье, 24.03.2019
Способы, которые помогают быстро уснуть и чуствовать себя лучше всех (Фото)
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Способы, которые помогают быстро уснуть и чуствовать себя лучше всех (Фото)

Умылись, выпили успокаивающий чай, приоткрыли окна, чтобы проветрить комнату, поставили телефон на зарядку и удобно расположились в своей постельке. Но сон так и не приходит? Не беда! Есть методы, которые помогают уснуть. Они нетипичны, но стоит попробовать. Это лучше, чем ворочаться всю ночь и чувствовать усталость весь день.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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17:39 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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