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Питье горячего чая повышает риск развития рака пищевода

Питье горячего чая повышает риск развития рака пищевода
03:40 Сб, 23 Март 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ученые считают, что употребление горячего чая увеличивает риск развития рака пищевода.

"Наши результаты существенно подкрепляют существующие данные, указывающие на связь между употреблением горячих напитков и плоскоклеточным раком пищевода, - говорит ведущий автор исследования доктор Фархад Ислами. Работа опубликована в журнале International Journal of Cancer.

Предыдущие работы выявили связь между питьем горячего чая и риском развития этого типа рака, но вплоть до этого момента ученые не занимались изучением этой связи при помощи объективно измеренной температуры чая. Это смогло сделать нынешнее исследование, в котором изучались данные 50 045 человек в возрасте от 40 до 75 лет на протяжении примерно 10 лет.

"Мы проанализировали связь температуры потребляемого чая, измеренной объективно и субъективно в самом начале исследования, с риском развития плоскоклеточного рака пищевода в дальнейшем исследовании, - отмечают авторы. - Мы измерили температуру чая одобренными методами и собрали данные о нескольких других привычках чаепития и потенциально интересных факторах на начальном этапе Golestan Cohort - популяционном исследовании 50 045 человек в возрасте от 40 до 75 лет, проведенном с 2004 по 2008 год в Северо-Восточном Иране".

В последующие годы ученые зарегистрировали 317 новых случаев плоскоклеточного рака пищевода. По сравнению с употреблением менее 700 миллилитров чая в день при температуре ниже 60 градусов Цельсия употребление 700 миллилитров чая в день при более высокой температуре было связано с 90-процентным повышением риска развития этого типа рака.

Назван чай, который может защитить от рака груди

"Многим людям нравится пить чай, кофе или другие горячие напитки, - говорит доктор Ислами. - Однако употребление очень горячего чая может повысить риск развития рака пищевода, а значит, лучше подождать, чтобы горячие напитки остыли".

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Рак, Исследования, Ученые, Чай, Пищевод.
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