Тренируйся и худей: лучшие упражнения для сброса веса

Новости шоу бизнеса: Своим опытом и советами поделилась спортивный диетолог-нутриционист, ведущий специалист программы управления весом FitCurves Анна Билоус.

"За 8 лет практической работы с клиентами, я привыкла со всеми делиться несколькими вариантами на выбор. Для наилучшего решения конкретного запроса. Ведь все мы таки действительно разные!", - заявила врач-диетолог.

При выборе утренней тренировки будем отталкиваться от двух критериев:

Количество времени на тренировку

Натощак или после завтрака

Меня очень часто спрашивают, тренироваться лучше утром: натощак или после завтрака? На самом деле можно и так, и так.

Тренировка натощак

Подойдет тем, у кого на момент тренировки ночное голодание (время от последнего приема пищи вечером) составляет до 12 часов. Например, поужинали в 18:00, а тренировка в 7:00. На момент тренировки прошло 11 часов после приема пищи. Так же важно учесть, чтоб вечером это был полноценный прием пищи с углеводами и белком.

Длительность такой тренировки должна быть до 60-ти минут. Интенсивность тренировки должна быть 1 и 2 (уровень нагрузки) - это легкая пробежка, аэробика, зарядка, стретчинг, силовая нагрузка с небольшим количеством повторений и без весовых утяжелителей. При более интенсивных занятиях из-за низкого уровня глюкозы в крови возможны головокружения и обморок.

Тренировка после завтрака

Подходит тем, у кого ночное голодание превысило 12 часов или же есть желание позаниматься более интенсивно. Для этого завтракаем по одному из вариантов:

За 40 мин до тренировки фрукт или жидкий прием пищи - смузи из овощей или фруктов

За 1,5 часа прием пищи - нежирный белок и углевод

За 2 часа твердый прием пищи из белков, жиров и углеводов

Обязательно исключаем кофе! Тут тренировка уже может быть и 3, и 4 уровня интенсивности: бег, силовая тренировка, активная танцевальная, полноценный фитнес комплект из силовой и кардио тренировки. Длительность до 90 минут.

Поэтому лучшие упражнения для утренней тренировки и бодрого начала дня:

1. Утренняя зарядка на 10 минут из простых упражнений (потягивания; вращения головой/руками/плечами/ступнями/коленями; перекаты с носков на пятки; шаги на месте; наклоны; подтягивание колена к груди; приседания; кошечка) - обязательна для всех, чтоб пробудить и включить организм на весь день!

2. Стречинг или йога. Спокойная тренировка, подойдет всем, кто не любит утром спешку и резких движений. Особенно продуктивной будет на природе и с красивым видом, поможет зарядиться спокойствием и энергией на весь день!

3. Танцы: латина, восток, хип-хоп, а может тверк? Любимая музыка и движения не смогут оставить равнодушными даже самых сонных. Осталось только выбрать танцевать дома или в зале перед работой.

4. Силовая тренировка. Это всегда выигрышный вариант. Тут и сила, и энергия и бонусом прекрасный внешний вид. Достаточно 30-ти минут 3 раза в неделю, так что в остальные дни сможете поспать немного дольше, а это не может не радовать.

5. Бег. Самый простой и доступный способ получить заряд бодрости утром. Темп, расстояние и маршрут выбираете сами. если не можете бежать, то начните с пешей прогулки!