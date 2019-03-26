Продукты, которые снимут ощущение тяжести и вздутия живота Человеческий организм — система очень замысловатая, а о сложности работы пищеварительной системы и говорить нечего: часто даже при самом правильном питании мы испытываем распирающее чувство тяжести в животе. Пожалуй, это именно тот случай, когда оказание быстрой и эффективной помощи важнее поиска причин вздутия живота, которых может быть великое множество, начиная от необычной реакции на какой-то съеденный продукт и заканчивая избытком соли в организме. Итак, мы предлагаем вам список продуктов, незаменимых в том случае, если у вас неприятно распирает живот.