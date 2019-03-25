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В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью

В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
18:07 Сегодня Телеграф moz.gov.ua Фото: Фейсбук

Новости шоу бизнеса: С начала года корью заболели почти 33 тыс. украинцев, 14 умерли.

Министерство здравоохранения констатирует, что в Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью: за неделю заразились более 2100 человек.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"После нескольких недель падения уровень заболеваемости корью в Украине снова начал расти. В течение 12-й недели 2019 года корью заболели 2179 человек - 1020 взрослых и 1159 детей. Больше всего новых случаев кори с 15 по 21 марта включительно зарегистрировано в Хмельницкой (207 больных: 95 взрослых и 112 детей), Львовской (186: 56 взрослых и 130 детей) и Киевской (177: 99 взрослых и 78 детей) областях ", - говорится в сообщении.

В Минздраве информируют, что с начала года корью заболели почти 33 тысячи человек.

Сколько людей заболели корью в Украине с начала года

"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 12 марта 2019 года) корью заболели 32 939 человек - 14 830 взрослых и 18 109 детей", - отметили в МинздравеВ ведомстве подчеркнули, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

"По состоянию на 7 марта в Украине было 1173915 доз", - отметили в Минздраве.

По данным ведомства, в результате осложнений, вызванных заболеванием корью, за последнюю неделю скончались 4 человека, а всего с начала года — 14.

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Вакцина, Минздрав, Корь, Вакцинация, Корь в Украине.
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