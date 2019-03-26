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Почему выпадают волосы: 5 главных причин

Почему выпадают волосы: 5 главных причин
12:02 Сегодня Телеграф www.infohome.com.ua

Новости шоу бизнеса: Почему у молодых девушек и женщин постарше начинают выпадать волосы и как справится с этой неприятной проблемой? Оказывается, все просто и вполне поправимо.

Для женщин потеря волос - это очень большая потеря. Теряется уверенность, увядает красота, образ уже не тот. В каком бы возрасте это не случилось, существует несколько стандартных причин подобной реакции организма.

1. Эмоциональные переживания. В основном, связанные с негативными событиями: проблемы на работе, ссоры в семье, потеря близкого человека. Мы часто любим "грызть" себя за грубость или робость. И это сказывается как на состоянии здоровья в общем, так и на прическе. Поэтому главный рецепт - перестать нервничать по пустякам. Как только вы перестанете суетиться, волосы это почувствуют. Добавьте к этому прогулки на свежем воздухе, хорошие книги и встречи с друзьями.

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2. Беременность. В ожидании ребенка организм переживает сильную встряску. Начинаю бушевать гормоны, хочется то плакать, то поесть сладенького. С таким состоянием справится тяжелее, но тоже реально. Проконсультируйтесь у специалиста на вопрос употребления комплекса витаминов. Близкие должны понять, в каком положении находится будущая мать, и стараться поддерживать в трудную минуту. После рождения ребенка муж, мама, лучшая подруга могут помогать по уходу за малышом. Это снизит переживания, а значит, предупредит выпадение волос.

3. Неправильное питание. Если в рационе недостаточно белка, но слишком много сладкого и жирного, шевелюра не простит вам этого. К выпадению добавится жирность, секущиеся кончики и тусклость. Пересмотрите свое меню, в нем должны быть яйца, мясо курятины, рыба и орехи. Отсутствие или недостаток таких продуктов провоцируют выпадение волос.

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4. Медицинские препараты. Не все, конечно, но некоторая их часть негативно влияет на состояние вашей прически. Регулярное употребление антидепрессантов, к примеру, может дать негативный эффект. Поэтому не стоит увлекаться подобным лечением, а использование любых лечебных средств нужно после консультации со специалистом.

5. Укладки и завивки. Самый элементарный способ испортить свои волосы и спровоцировать их выпадение - это постоянное использование утюжков и плоек. Если без них совсем никак, вооружитесь средствами по уходу за волосами: укрепляющие шампуни, маски, бальзамы. Все, что может увлажнить и защитить ваши пряди. Два раза в неделю на маску и мытье головы по мере загрязнения с последующим нанесением подходящего косметического средства спасут красоту ваших волос.

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Питание, Здоровье, Витамины, Волосы, Совет, Прическа, Локоны, Выпадение.
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