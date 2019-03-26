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Медики назвали эффективные средства для борьбы с перхотью

Медики назвали эффективные средства для борьбы с перхотью
14:13 Вт, 26 Март 2019 Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Перхоть приводит к выпадению волос, и вот несколько домашних рецептов, позволяющих с ней справиться.

Перхоть в волосах является одним из самых распространенных явлений на нашей планете среди людей, часто вызывающим раздражение и провоцирующим психологические комплексы.

Лимоны. Этот фрукт насыщен витамином C, он также кислотен по своей природе и позволяет защищаться от перхоти. Вы можете использовать лимонные дольки для втирания в кожу головы, после чего необходимо промыть волосы.

Пищевая сода. Обладает щелочными свойствами, является умеренным отшелушивающим средством. Промойте волосы теплой водой вначале, а затем нанесите пасту из пищевой соды, которая делается путем смешивания воды и соды. После этого волосы рекомендуется вымыть с шампунем. 

Почему выпадают волосы: 5 главных причин

Семена пажитника. Они насыщены антибактериальными и противогрибковыми свойствами, это еще одно прекрасное домашнее средство от перхоти. Для изготовления необходимого раствора следует отмочить семена пажитника в течение ночи в воде. Сделайте похожую на посту субстанцию и наносите ее на кожу головы. Через несколько дней вы обязательно заметите изменения.

Гель из Алоэ вера. Обладает противогрибковым воздействием, это превосходное средство от зуда кожи головы. Нанесите некоторое количество свежего геля Алоэ вера на кожу головы, втирайте массажными движениями, оставьте на какое-то время. Затем волосы можно вымыть с шампунем.

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Здоровье, Перхоть, Советы медиков, Как бороться с перхотью, Средства для борьбы с перхотью.
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