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Медики: "Эти продукты нельзя употреблять натощак"

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Медики: "Эти продукты нельзя употреблять натощак"
19:53 Вт, 26 Март 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Врачи назвали продукты, которые нельзя есть на голодный желудок.

Казалось бы, если ты голоден, то натощак можно съесть абсолютно все, ведь когда пустой желудок все настойчивее требует хоть какой-то пищи, задумываться о влиянии на организм тех или иных продуктов совершенно не хочется. На самом деле, чашка крепкого кофе, свежевыжатый апельсиновый сок и круассан - это не такой уж полезный завтрак, каким он успел зарекомендовать себя.

Врачи рассказали, какие продукты натощак принесут больше вреда, чем пользы, а какими, наоборот, можно смело перекусить даже на голодный желудок.

Сладости

Перекусить пирожным точно так же, как и позавтракать шоколадным круассаном, звучит довольно соблазнительно, в то время как для организма это прямой путь к сахарному диабету.

Дело в том, что наша поджелудочная железа с трудом сможет обработать гигантскую дозу инсулина, поступающую с различными сладостями и вызывающую резкий скачок сахара в крови. Попробуйте вовсе отказаться от всевозможных десертов, избавиться от сахарной зависимости и на завтрак выбирать что-то более полезное, но не менее вкусное и сытное.

Бананы

Абсолютно безобидные сами по себе бананы, съеденные на пустой желудок, скорее принесут вам больше вреда, чем пользы.

Большое количество магния и калия, содержащееся в этом фрукте, способно вывести из равновесия магниево-калиевый баланс в организме и, как следствие, навредить сердечно-сосудистой системе. Если же вы будете съедать банан после основного приема пищи, его полезные свойства и все витамины усвоятся гораздо лучше.

Кофе

Многие из нас просто не представляют себе хороший день, начинающийся без чашки крепкого свежесваренного кофе. Именно вокруг этого популярного напитка образовалось больше всего мифов о его мнимом вреде или абсолютной пользе. Несмотря на то что аргументы "за" решительно перевешивают аргументы "против", кое-какие противопоказания относительно бодрящего напитка все-таки имеются.

Если вы пьете кофе натощак, то способствуете излишней выработке желудочного сока, которая приводит к раздражению слизистой и легкому дискомфорту в лучшем случае, а в худшем - к гастриту или даже к язве.

Холодные газированные напитки

Все холодные напитки, с которых вы начинаете свой день или просто выбираете для перекуса, напрямую влияют на сложный процесс обмена веществ в организме, который и без того постоянно нуждается в поддержке.

Мы советуем перед завтраком выпивать стакан негазированной воды комнатной температуры: так вы запустите процесс пищеварения, поспособствуете ускорению метаболизма, предотвратите обезвоживание и сделаете приятное своей коже (самая простая вода здорово очищает организм от шлаков и токсинов, возвращая коже сияние и здоровый блеск).

Продукты, содержащие дрожжи

Выпечка и любые продукты, содержащие дрожжи - не самый лучший выбор, если вы основательно проголодались.

Именно дрожжевые продукты являются основными виновниками того, что после еды мы страдаем от повышенного газообразования, а также испытываем чувство тяжести и дискомфорта. Если вы не можете отказаться от горячей выпечки на завтрак, попробуйте приготовить ее без дрожжей: так, например, вы можете не отказывать себе даже в любимых блинчиках.

Острая пища

Слишком острая или насыщенная различными приправами пища, съеденная на голодный желудок, запросто может вызвать изжогу и боль в желудке, а также поспособствовать различным нарушениям в работе пищеварительной системы.

То же касается, например, лука или чеснока: последний - богатый источник аллицина, вещества, способствующего раздражению слизистой желудка.

Зеленые овощи

Зеленые сырые овощи насыщены аминокислотами и другими довольно агрессивными к слизистой желудка веществами. Если вы будете регулярно завтракать или перекусывать исключительно овощами, в один прекрасный день организм может начать сигнализировать о таких болезнях, как гастрит или язва.

Выбирайте свежие овощи в качестве гарнира к основному блюду, например, яйцам или нежирному мясу птицы, или готовьте их на пару.

Томаты

Приемы, которые помогут снизить потребление сахара и соли

Вряд ли вы решите начать свой день с завтрака, содержащего только лишь помидоры, но если любите перекусить несколькими помидорками-черри, помните, что томаты славятся высоким содержанием кислоты, которая повышает выделение желудочного сока, вызывая изжогу и чувство дискомфорта.

Кстати, примерно так же действуют на наш организм хурма, картофель и цитрусовые: их или вовсе не стоит есть на голодный желудок, или обязательно нужно "разбавлять" другими продуктами.

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