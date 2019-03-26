Полезные свойства и применение пчелиной пыльцы

Большое количество калия и рутина в составе пыльцы поддерживает сердечную деятельность и укрепляет стенки сосудов. Благодаря этому пчелиная пыльца - это отличное средство для профилактики и лечения сердечнососудистых заболеваний. Цветочная пыльца обладает антибактериальным действием, благодаря особым веществам, находящимся в ней. Это запускает мощный механизм противодействия иммунной системы вирусам и бактериям.
Польза пчелиной пыльцы просто неоценима при физическом истощении организма, при восстановлении после затяжных серьезных болезней и анемии. Благодаря входящему в нее железу, уровень гемоглобина быстро приходит в норму. В период распространения простудных заболеваний и эпидемии гриппа рекомендуют принимать цветочную пыльцу в качестве профилактики, т.к. она обладает иммуномодулирующими свойствами.
Цветочная пыльца убирает склеротические бляшки на стенках сосудов и препятствует их образованию, нормализуя количество липидов в крови. Это делает ее отличным антисклеротическим действием. Благодаря применению пчелиной пыльцы у людей, страдающих гипертонией, очень мягко снижается кровяное давление. Это природное средство дает прекрасные результаты в лечении основных заболеваний сердечно-сосудистой системы, снимает головную боль и убирает головокружения. Пчелиная пыльца также является всемирно признанным средством для лечения и профилактики мужских заболеваний. Для получения подробной информации о пользе пчелиной пыльцы для мужчин смотрите здесь - Пчелиная пыльца для мужчин, ее польза для мужского здоровья.
После всевозможных операций заживление и регенерация тканей происходит в ускоренных темпах при сочетании пчелиной пыльцы и маточного молочка. Применяя фитопрепараты в лечении всевозможных болезней, цветочная пыльца усиливает их действие и эффективность. Сочетание продукты пчеловодства с пчелиной пыльцой люди исцеляются от хронических и острых форм болезней бронхолегочной системы.
Люди, соблюдающие диету в надежде похудеть, не всегда учитывают тот факт, что в это время они недополучают нужных организму питательных веществ, витаминов, микроэлементов и пр. В связи с этим организм претерпевает патологические изменения. Они теряют мышечную массу и имеют шанс просто в один «прекрасный» момент просто заболеть, так и не достигнув желаемого результата. Принимая пчелиную пыльцу в период поста, занятия лечебным голоданием или соблюдая диету, предотвращается распад белковых структур в организме, но при этом жировых отложений становится гораздо меньше.
По словам исследователей, пчелиная пыльца может работать аналогично противовоспалительным препаратам. В одном исследовании на крысах ученые обнаружили, что этот продукт пчеловодства уменьшает воспаление у крыс с опухшими лапами. Исследования на мышах показали, что пчелиная пыльца оказывает противовоспалительное действие при лечении заболеваний печени.
Исследователи обнаружили, что пыльца пчел обладает выраженными антиоксидантными свойствами, аналогичными свойствам ферментированных продуктов. Антиоксиданты - это природные химические вещества, которые существуют в растительных продуктах, обычно окрашенных в красный или темный цвет, а также в ферментированных продуктах.
К некоторым распространенным антиоксидантам относятся:
Антиоксиданты поддерживают здоровье людей, противодействуя окислителям, таким как загрязнение воздуха и сигаретный дым, которые могут повредить организм.
Печень отвечает за выведение токсинов из организма. В исследованиях на крысах исследователи обнаружили, что пчелиная пыльца помогает поддерживать здоровье печени и даже может помочь процессу восстановления после повреждения этого важного органа.
Исследователи отметили, что у крыс не было отмечено побочных эффектов при употреблении пчелиной пыльцы, по сравнению с приемом силибинина - лекарства, которое также содержит антиоксиданты, но может нанести вред.
Сильная иммунная система необходима для борьбы с болезнями и поддержания здоровья. Одно исследование показало, что пчелиная пыльца естественным образом ингибирует аллергические реакции у мышей.
Другое исследование показывает, что пчелиная пыльца обладает противомикробными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. Эти свойства могут помочь убить бактерии и вирусы, такие как золотистый стафилококк, который вызывает пищевое отравление.
Многие женщины, принимающие антигормональные препараты, часто испытывают симптомы менопаузы. Одно исследование показало, что некоторые женщины с раком молочной железы, которые принимали добавку пчелиной пыльцы, испытывали менее выраженные симптомы менопаузы, чем те, кто этого не делал.
Пчелиная пыльца может увеличить приток крови к нервной системе организма, что помогает уменьшить стресс. Она также эффективно борется с усталостью, согласно обзору пчелиной пыльцы.
Исследования показывают, что пчелиную пыльцу можно использовать наружно на коже для ускорения заживления, поскольку она повышает циркуляцию крови, убивает бактерии и увлажняет кожу.
Пчелиная пыльца богата витамином B1 (Тиамином), который помогает в профилактике и лечении диабета. Что еще более важно, этот продукт пчеловодства содержит никотиновую кислоту (никотинамид), который также используется в лечении сахарного диабета и связанных с ним осложнений, таких как диабетическая полинейропатия и микроангиопатия. Пчелиная пыльца богата антиоксидантами, которые помогают снизить высокий уровень холестерина и уровень сахара в крови. Однако вы не должны принимать пчелиную пыльцу, если у вас чувствительность к укусам пчел, потому что аллергическая реакция может быть смертельной. еще хочется отметить, что пчелиный прополис, содержащий пчелиную пыльцу, может быть полезным с целью предотвращения проблем с почками, связанными с диабетом (диабетическая нефропатия). Прежде чем начать принимать пчелиную пыльцу вам следует проконсультироваться с вашим лечащим врачом, с которым вы и сможете скорректировать дозировку.
Пчелиная пыльца принимается при строгом соблюдении дозировок в течении 2 - 3 недель. Затем необходимо сделать паузу. Прием можно повторять несколько раз в году. Применение пчелиной пыльцы необходимо начинать осторожно с маленьких порций, чтобы проверить организм на аллергические реакции на пыльцу встречающиеся не так часто. Цветочную пыльцу можно покупать в чистом виде и затем готовить ее, смешивая с другими ингредиентами используя специальные рецепты как детям, так и взрослым, а можно приобретать натуральные препараты проверенных производителей, уже зарекомендовавшие себя.
Хранить пчелиную пыльцу в чистом виде необходимо не более 2 лет, в меду не более 5 лет. Предпочтительней в холодильнике или в помещении, где температура не более 20°C.