Полезные свойства и применение пчелиной пыльцы

Новости шоу бизнеса: Пчелиная пыльца - это один из ценнейших и полезнейших продуктов пчеловодства наряду с прополисом и маточным молочком.

Большое количество калия и рутина в составе пыльцы поддерживает сердечную деятельность и укрепляет стенки сосудов. Благодаря этому пчелиная пыльца - это отличное средство для профилактики и лечения сердечнососудистых заболеваний. Цветочная пыльца обладает антибактериальным действием, благодаря особым веществам, находящимся в ней. Это запускает мощный механизм противодействия иммунной системы вирусам и бактериям.

Польза пчелиной пыльцы просто неоценима при физическом истощении организма, при восстановлении после затяжных серьезных болезней и анемии. Благодаря входящему в нее железу, уровень гемоглобина быстро приходит в норму. В период распространения простудных заболеваний и эпидемии гриппа рекомендуют принимать цветочную пыльцу в качестве профилактики, т.к. она обладает иммуномодулирующими свойствами.

Цветочная пыльца убирает склеротические бляшки на стенках сосудов и препятствует их образованию, нормализуя количество липидов в крови. Это делает ее отличным антисклеротическим действием. Благодаря применению пчелиной пыльцы у людей, страдающих гипертонией, очень мягко снижается кровяное давление. Это природное средство дает прекрасные результаты в лечении основных заболеваний сердечно-сосудистой системы, снимает головную боль и убирает головокружения. Пчелиная пыльца также является всемирно признанным средством для лечения и профилактики мужских заболеваний. Для получения подробной информации о пользе пчелиной пыльцы для мужчин смотрите здесь - Пчелиная пыльца для мужчин, ее польза для мужского здоровья.

После всевозможных операций заживление и регенерация тканей происходит в ускоренных темпах при сочетании пчелиной пыльцы и маточного молочка. Применяя фитопрепараты в лечении всевозможных болезней, цветочная пыльца усиливает их действие и эффективность. Сочетание продукты пчеловодства с пчелиной пыльцой люди исцеляются от хронических и острых форм болезней бронхолегочной системы.

Люди, соблюдающие диету в надежде похудеть, не всегда учитывают тот факт, что в это время они недополучают нужных организму питательных веществ, витаминов, микроэлементов и пр. В связи с этим организм претерпевает патологические изменения. Они теряют мышечную массу и имеют шанс просто в один «прекрасный» момент просто заболеть, так и не достигнув желаемого результата. Принимая пчелиную пыльцу в период поста, занятия лечебным голоданием или соблюдая диету, предотвращается распад белковых структур в организме, но при этом жировых отложений становится гораздо меньше.

Уменьшает воспаление в организме

По словам исследователей, пчелиная пыльца может работать аналогично противовоспалительным препаратам. В одном исследовании на крысах ученые обнаружили, что этот продукт пчеловодства уменьшает воспаление у крыс с опухшими лапами. Исследования на мышах показали, что пчелиная пыльца оказывает противовоспалительное действие при лечении заболеваний печени.

Обладает антиоксидантными свойствами

Исследователи обнаружили, что пыльца пчел обладает выраженными антиоксидантными свойствами, аналогичными свойствам ферментированных продуктов. Антиоксиданты - это природные химические вещества, которые существуют в растительных продуктах, обычно окрашенных в красный или темный цвет, а также в ферментированных продуктах.

К некоторым распространенным антиоксидантам относятся:

Флавоноиды (обнаружены в шоколаде);

Ресвератрол (присутствует в вине);

Ликопин (содержится в помидорах);

Витамины А, С и е.

Антиоксиданты поддерживают здоровье людей, противодействуя окислителям, таким как загрязнение воздуха и сигаретный дым, которые могут повредить организм.

Улучшает здоровье печени

Печень отвечает за выведение токсинов из организма. В исследованиях на крысах исследователи обнаружили, что пчелиная пыльца помогает поддерживать здоровье печени и даже может помочь процессу восстановления после повреждения этого важного органа.

Исследователи отметили, что у крыс не было отмечено побочных эффектов при употреблении пчелиной пыльцы, по сравнению с приемом силибинина - лекарства, которое также содержит антиоксиданты, но может нанести вред.

Укрепляет иммунную систему

Сильная иммунная система необходима для борьбы с болезнями и поддержания здоровья. Одно исследование показало, что пчелиная пыльца естественным образом ингибирует аллергические реакции у мышей.

Другое исследование показывает, что пчелиная пыльца обладает противомикробными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. Эти свойства могут помочь убить бактерии и вирусы, такие как золотистый стафилококк, который вызывает пищевое отравление.

Ослабляет симптомы менопаузы

Многие женщины, принимающие антигормональные препараты, часто испытывают симптомы менопаузы. Одно исследование показало, что некоторые женщины с раком молочной железы, которые принимали добавку пчелиной пыльцы, испытывали менее выраженные симптомы менопаузы, чем те, кто этого не делал.

Уменьшает стресс

Пчелиная пыльца может увеличить приток крови к нервной системе организма, что помогает уменьшить стресс. Она также эффективно борется с усталостью, согласно обзору пчелиной пыльцы.

Ускоряет заживление

Исследования показывают, что пчелиную пыльцу можно использовать наружно на коже для ускорения заживления, поскольку она повышает циркуляцию крови, убивает бактерии и увлажняет кожу.

Пчелиная пыльца при сахарном диабете

Пчелиная пыльца богата витамином B1 (Тиамином), который помогает в профилактике и лечении диабета. Что еще более важно, этот продукт пчеловодства содержит никотиновую кислоту (никотинамид), который также используется в лечении сахарного диабета и связанных с ним осложнений, таких как диабетическая полинейропатия и микроангиопатия. Пчелиная пыльца богата антиоксидантами, которые помогают снизить высокий уровень холестерина и уровень сахара в крови. Однако вы не должны принимать пчелиную пыльцу, если у вас чувствительность к укусам пчел, потому что аллергическая реакция может быть смертельной. еще хочется отметить, что пчелиный прополис, содержащий пчелиную пыльцу, может быть полезным с целью предотвращения проблем с почками, связанными с диабетом (диабетическая нефропатия). Прежде чем начать принимать пчелиную пыльцу вам следует проконсультироваться с вашим лечащим врачом, с которым вы и сможете скорректировать дозировку.

Пчелиная пыльца принимается при строгом соблюдении дозировок в течении 2 - 3 недель. Затем необходимо сделать паузу. Прием можно повторять несколько раз в году. Применение пчелиной пыльцы необходимо начинать осторожно с маленьких порций, чтобы проверить организм на аллергические реакции на пыльцу встречающиеся не так часто. Цветочную пыльцу можно покупать в чистом виде и затем готовить ее, смешивая с другими ингредиентами используя специальные рецепты как детям, так и взрослым, а можно приобретать натуральные препараты проверенных производителей, уже зарекомендовавшие себя.

Хранить пчелиную пыльцу в чистом виде необходимо не более 2 лет, в меду не более 5 лет. Предпочтительней в холодильнике или в помещении, где температура не более 20°C.