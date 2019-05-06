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Названо пять полезных свойств кофе

Названо пять полезных свойств кофе
15:18 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: picjumbo.com

Новости шоу бизнеса: Это полезное свойство – далеко не единственный плюс для здоровья от употребления ароматного и бодрящего напитка.

Японские ученые установили: кофе содержит в себе вещества, останавливающие рост разных типов рака простаты. 

Защищает от развития болезни Альцгеймера. Представители науки из США (Центр по изучению заболевания Альцгеймера в Тампе) доказали, что употребление кофе является профилактикой этого недуга. По словам специалистов, кофеин выступает в качестве физиологического барьера между центральной нервной системой и нежелательными веществами, способными проникать в нее из кровеносной системы (например, такими как холестерин). Исследование показало: при употреблении 3 чашек кофе в день вероятность развития Альцгеймера снижается на 65 %.

Поддерживает здоровье сердца. Многие считают, что кофе отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему. Но так ли это на самом деле? Учеными из Гарвардской школы общественного здоровья, Национального университета Сингапура и Женской больницы Бригхэма было осуществлено масштабное исследование, результаты которого доказывают: среди любителей кофе болезни сердца встречаются реже. Ученые установили, что люди, ежедневно выпивающие от 3 до 5 чашек кофе, страдают от заболеваний сердца почти втрое реже тех, кто предпочитает другие напитки.

Предотвращает развитие подагры. Мучительное заболевание, поражающее суставы, связано с метаболическими нарушениями, которые способствуют отложением различных компонентов в тканях организма (конкретно солей мочевины). Научные специалисты из Гарвардской школы медицины совместно с Женской больницей Бригхэма доказали: благодаря свойству кофе активизировать обмен веществ, его употребление может предотвращать развитие подагры.

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Защищает от диабета второго типа. Учеными из Орхусского университета (Дания) было установлено: компонент кофейных зерен кафестол благоприятно действует на производство инсулина в поджелудочной железе. Потребление кофе защищает от развития диабета второго типа, резюмировали датские специалисты в финале своего исследования.

Продлевает молодость. Южнокорейские ученые из Женского университета Ихва нашли доказательства того, что кофе предупреждает потерю коллагена – белка, обеспечивающего коже упругость и гладкость. Плюс к этому ученые из Университета Ковентри установили, что кофеин способствует увеличению силы мышц у пожилых людей. Именно потеря мышечной силы является одним из естественных маркеров старения.

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Здоровье, Кофе, Советы медиков, Свойства кофе, Польза от кофе.
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