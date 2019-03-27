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Медики назвали 5 эфирных масел от болей в спине

Медики назвали 5 эфирных масел от болей в спине
17:27 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Несколько эфирных масел, которые доказали свою эффективность в ходе исследований.

Страдающие от болей в спине люди перепробовали самые разные средства.

Имбирное масло. Имбирь обладает мощным противовоспалительным эффектом, он также оказывает обезболивающее воздействие, как при острой, так и при хронической воспалительной реакции, как показало одно из исследований. Для получения максимального эффекта имбирное масло лучше использовать в качестве средства для проведения массажа спины. Но предварительно сделайте кожный тест на аллергию.

Масло лаванды. Оно давно используется в практике ароматерапии, но лишь недавно исследователи установили, что данное эфирное масло эффективно для уменьшения болей в спине за счёт обезболивающего и противовоспалительного воздействия. Растворите некоторое количество масла лаванды в каком-нибудь другом масле вроде косточкового абрикосового. В эту же смесь можно добавить немного масла римской ромашки и сладкого майорана. Втирайте массажными движениями в области спины, откуда доносятся болевые импульсы.

Мятное масло. В комбинации с другими маслами показало свою способность уменьшать симптомы болей в нижней части спины. Также обладает анальгезирующим и противовоспалительным воздействием. Но не используйте мятное масло во время беременности, а также среди детей разного возраста, так как оно может спровоцировать нарушения дыхания. Растворите это масло перед нанесением на кожу и применяйте очень умеренно.

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Масло римской ромашки. Традиционно применяется в качестве противовоспалительного агента и при лечении остеопороза. Сочетание с косточковым абрикосовым маслом временно облегчает симптомы боли в спине, вызванные фибромиалгией.

Масло сладкого майорана. Согревающее эфирное масло, одновременно и ещё и популярная специя. В комбинации с другими эфирными маслами оказывает успокаивающий эффект при болях в спине, обладая спазмолитическим и седативным воздействием.

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Здоровье, Боль, Боль в спине, Эфирные масла, Советы медиков.
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