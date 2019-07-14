Убийца мозгов: продукты, которые развивают слабоумие

Новости шоу бизнеса: Научные эксперты предостерегают о том, что скопление нежелательных веществ в мозге содействует разрушительным для его нейронов процессам, и в конечном итоге способно вызывать развитие слабоумия.

Согласно выводам специалистов из Медицинской школы Бостонского университета, употребление некоторых продуктов способно провоцировать увеличение концентрации токсичных компонентов в организме, включая мозг.

Сладкие газированные напитки. Бостонские ученые утверждают, что ежедневное употребление газировки может повышать вероятность возникновения инсульта и появления слабоумия у человека в три раза. Данные проводившегося МРТ-сканирования вкупе с результатами когнитивных тестов свидетельствуют: у людей, выпивающих более двух баночек газировки в неделю, наблюдаются симптомы ускоренного старения мозга из-за аккумулируемых органом токсинов.

Пиво. Три кружки пива в неделю способны вызывать перегрузку нервной системы, ведущей к угнетению мозговой активности. По словам ученых, употребление этого напитка снижает количество вещества, ответственного за защиту клеток головного мозга — всему виной присутствующие в пиве нитриты.

Плавленый сыр и колбасные изделия. Этих продуктов в рационе должно быть как можно меньше. По словам специалистов, не в меру активное употребление плавленого сыра и разнообразной колбасы стимулирует печень производить жиры, которые способны быть токсичными для мозга.

Белый хлеб, рис и дешевые макароны. Имеющиеся данные говорят о том, что употребление данных продуктов вызывает резкий рост инсулина в крови, который, как говорят ученые, "направляет токсины прямо в мозг".