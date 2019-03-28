Кетогенная диета: польза для организма

Новости шоу бизнеса: Кетогенная диета улучшает когнитивные способности и снижает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний у мышей.

К такому выводу пришли ученые из University of Kentucky (США).

Состояние кишечной микрофлоры может влиять на мозговые функции, напоминают ученые. Бактерии в кишечнике могут выделять или поглощать вещества, от которых зависит активность нейронов. К примеру, бактерии KLE1738 потребляют ГАМК - гамма-аминомасляную кислоту, являющуюся важнейшим тормозным нейромедиатором и снимающую возбуждение нервных клеток.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что кетогенная диета, то есть низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров, положительно влияет на мозговое кровоснабжение и гематоэнцефалический барьер.

В ходе эксперимента две группы мышей (в каждой группе по девять животных) в возрасте 12-14 недель сидели на кетогенной диете или получали обычный корм. Через 16 недель у мышей, получавших низкоуглеводную пищу, улучшился баланс микрофлоры кишечника, снизился уровень глюкозы в крови, увеличился мозговой кровоток, а также улучшился процесс очищения нервных тканей от бета-амилоидов - пептидов, которые, как считается, способны вызвать болезнь Альцгеймера.

Не исключено, что подобный рацион питания может оказаться полезным и для людей, полагают ученые.