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Кетогенная диета: польза для организма

Кетогенная диета: польза для организма
14:32 Сегодня Телеграф pannochka.net Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Кетогенная диета улучшает когнитивные способности и снижает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний у мышей.

К такому выводу пришли ученые из University of Kentucky (США).

Состояние кишечной микрофлоры может влиять на мозговые функции, напоминают ученые. Бактерии в кишечнике могут выделять или поглощать вещества, от которых зависит активность нейронов. К примеру, бактерии KLE1738 потребляют ГАМК - гамма-аминомасляную кислоту, являющуюся важнейшим тормозным нейромедиатором и снимающую возбуждение нервных клеток.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что кетогенная диета, то есть низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров, положительно влияет на мозговое кровоснабжение и гематоэнцефалический барьер.

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В ходе эксперимента две группы мышей (в каждой группе по девять животных) в возрасте 12-14 недель сидели на кетогенной диете или получали обычный корм. Через 16 недель у мышей, получавших низкоуглеводную пищу, улучшился баланс микрофлоры кишечника, снизился уровень глюкозы в крови, увеличился мозговой кровоток, а также улучшился процесс очищения нервных тканей от бета-амилоидов - пептидов, которые, как считается, способны вызвать болезнь Альцгеймера.

Не исключено, что подобный рацион питания может оказаться полезным и для людей, полагают ученые.

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Питание, Здоровье, Диетолог, Диета, Советы, Еда.
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