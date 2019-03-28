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Четверг, 28.03.2019
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Врачи: "Женщинам не стоит пить жирное молоко"

Врачи: "Женщинам не стоит пить жирное молоко"
15:33 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Рак молочной железы считается чрезвычайно распространенным заболеванием в наши дни.

Однако об этой болезни известно с древнейших времен, признаки рака и различных опухолей груди обнаружены даже у египетских мумий.

Не все так страшно: сейчас медицина обладает достаточными знаниями для того чтобы помочь женщине, у которой обнаружен процесс образования злокачественной опухоли. Конечно же, если заболевание замечено вовремя! Но самое главное- похоже, немецким диетологам удалось найти главные причины рака груди.

Рак молочных желез у женщин

Если женщина употребляет в пищу много жирных молочных продуктов, она рискует своим здоровьем. Немецкие диетологи провели исследования, в результат некоторых выяснили: высокое потребление жира, в особенности жира, присутствующего в молоке, сыре и твороге, - фактор, способствующий появлению злокачественных клеток.

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Обильное потребление жиров вызывает рост внутри-брюшного жира и повышает выработку гормонов эстрогена и прогестерона. Прием противозачаточных препаратов также может стать причиной избыточного количества эстрогена в женском организме. Этот фактор повышает риск заболеть раком молочной железы в несколько раз!

Лучшая профилактика рака молочной железы - ограничить потребление жирного молока и жирного твердого сыра. Если ты будешь следить за своим меню пристально, удастся избежать не только проблем с лишним весом, но и возникновения ряда опасных заболеваний.

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Рак, Молоко, Женщины, Рак молочной железы, Женское здоровье.
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