В Украине хирургическую операцию впервые провел робот Да Винчи (Видео)

Новости шоу бизнеса: Пациента со второй стадией рака положили под скальпель робота-хирурга, и это стало первым подобным случаем в истории украинской медицины.

Роботу Да Винчи доверили провести хирургическое вмешательство 54-летнему пациенту с онкологией второй стадии предстательной железы. Злокачественное образование удалял не врач, а манипулятор. Его конструкция включает четыре "руки", которые удерживают инструменты для проведения операции.

Опытный специалист из Киева только руководил процессом работы Да Винчи. С помощью 3D-камера, которую ввели в тело пациента, врач мог контролировал действия, которые выполнял его механический коллега. Процедура прошла успешно, и пациент уже через несколько дней сможет вернуться домой. Эту операцию успели назвать прорывом в отечественной медицине. Благодаря возможностям робота, теперь вмешательства могут совершаться в самых сложных случаях различных заболеваний, включая рак.

Механизированный проект Да Винчи был создан сотрудниками NASA для использования военными медиками. Позже его возможности начали использовать в обычной медицине.