Скачать
Четверг, 28.03.2019
Отмена статьи за незаконное обогащение: САП закрыла 65 дел
Отмена статьи за незаконное обогащение: САП закрыла 65 дел
Корабли НАТО зашли через Босфор в Черное море
Корабли НАТО зашли через Босфор в Черное море
Определен лучший гол в истории Барселоны (Видео)
Определен лучший гол в истории Барселоны (Видео)
Компания "Sony" закрывает пекинский завод по производству смартфонов
Компания "Sony" закрывает пекинский завод по производству смартфонов

В Украине хирургическую операцию впервые провел робот Да Винчи (Видео)

В Украине хирургическую операцию впервые провел робот Да Винчи (Видео)
16:06 Сегодня Телеграф hyser.com.ua

Новости шоу бизнеса: Пациента со второй стадией рака положили под скальпель робота-хирурга, и это стало первым подобным случаем в истории украинской медицины.

Роботу Да Винчи доверили провести хирургическое вмешательство 54-летнему пациенту с онкологией второй стадии предстательной железы. Злокачественное образование удалял не врач, а манипулятор. Его конструкция включает четыре "руки", которые удерживают инструменты для проведения операции.

Опытный специалист из Киева только руководил процессом работы Да Винчи. С помощью 3D-камера, которую ввели в тело пациента, врач мог контролировал действия, которые выполнял его механический коллега. Процедура прошла успешно, и пациент уже через несколько дней сможет вернуться домой. Эту операцию успели назвать прорывом в отечественной медицине. Благодаря возможностям робота, теперь вмешательства могут совершаться в самых сложных случаях различных заболеваний, включая рак.

Названы самые полезные для глаз продукты

Механизированный проект Да Винчи был создан сотрудниками NASA для использования военными медиками. Позже его возможности начали использовать в обычной медицине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рак, Лечение, Робот, Медицина, Онкология, Операция, Механизм, Да Винчи, Вмешательство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
02 Приметы и обряды на 28 марта – День Никандра
03 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 28 марта
04 Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
05 "Слуга Народа 3. Выбор": смотреть онлайн 1 серия (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
Супрун дала совет украинцам в преддверии выборов
Супрун дала совет украинцам в преддверии выборов
Коломойский попал в список &quot;Миротворца&quot;
Коломойский попал в список "Миротворца"
Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь