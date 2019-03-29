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Пятница, 29.03.2019
Плоский живот: 6 упражнений, которые можно делать прямо на стуле
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Плоский живот: 6 упражнений, которые можно делать прямо на стуле

Работа в офисе имеет массу преимуществ, но длительное сидение на месте вредит здоровью и фигуре. Обзор 47 научных исследований показал: люди, которые подолгу сидят, чаще страдают от рака, диабета II типа, сердечных болезней, лишнего веса. Хорошая новость: предлагаем 6 упражнений на стуле, которые помогают чувствовать себя бодро и энергично. Их можно выполнять прямо на рабочем месте.
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Тренировки, Плоский живот, Похудание, Упражнение.
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