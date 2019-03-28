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Самые опасные заболевания в современном мире

Самые опасные заболевания в современном мире
22:25 Чт, 28 Март 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: От них чаще всего гибнут люди.

В настоящее время рак и инфаркт - лидеры среди причин смертности. На их долю приходится от 30 до 55 процентов всех смертей. Поэтому переживать о них действительно следует. Однако есть сотни других болезней, которые ничем не уступают им по опасности. Каждый год они забирают тысячи жизней. Вот список 5 самых опасных болезней современности и советы, как защитить себя.

1. Цирроз печени

Бытует мнение, что цирроз - это болезнь алкоголиков. Однако на самом деле это хроническое прогрессирующее заболевание может быть вызвано множеством других факторов. Среди них - вирус гепатита, ожирение, некоторые болезни крови и инфекции. Симптомы включают в себя чувство слабости и повышенной утомляемости, потерю аппетита, головокружение и вздутие. Сложно защитить себя от инфекций, поэтому единственное, что вы можете сделать, - это укреплять свой иммунитет, вести здоровый образ жизни и регулярно обследоваться у врача.

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2. Хроническая обструктивная болезнь легких

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - это общее название заболеваний нижних дыхательных путей, включающих также эмфизему и бронхит. Несложно догадаться, что главной причиной заболевания является курение. К группе риска относятся также работники некоторых профессий, среди них шахтеры, строители, рабочие металлургической и железнодорожной промышленности. Основные симптомы - кашель, выделение мокроты и одышка. Болезнь прогрессирует очень медленно, поэтому зачастую больные не обращают внимания на симптомы, которые развиваются постепенно.

3. Сахарный диабет

Сахарный диабет - хроническое эндокринное заболевание, при котором нарушается усвоение глюкозы, появляется недостаточность гормона инсулина и, как следствие, наблюдается стойкое увеличение уровня глюкозы в крови. Со временем эти нарушения приводят к болезням сердца, разрушению нервных структур, заболеваниям почек и другим опасным болезням.

Есть два типа диабета: 1 тип связан с неспособностью организма вырабатывать инсулин. На него приходится всего 5% случаев диабета. 2 тип - наиболее распространенный - на него приходится 95% заболеваний, и связан он с неспособностью организма использовать инсулин, который вырабатывает поджелудочная.

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Каждые 5 секунд в мире кто-то заболевает сахарным диабетом, а каждые 7 секунд кто-то умирает от этой болезни. Ранние симптомы диабета включают в себя частое мочеиспускание, жажду, повышенную утомляемость, проблемы со зрением и чувство голода. В то время как диабет 1 типа - скорее, наследственное заболевание, диабет 2 типа можно предотвратить, изменив образ жизни. Здоровое питание, спорт и снижение веса уменьшают риск развития этого опасного заболевания.

4. Пневмония

Грипп может уложить в постель на несколько недель даже здорового человека. Но для людей, страдающих от болезней почек, крови или общего ослабленного иммунитета, осложнения этой болезни могут оказаться смертельными. Так, к примеру, легочная инфекция - пневмония, может иметь летальный исход. Лучший способ уберечься от этого заболевания - своевременные ежегодные прививки от гриппа.

5. Сепсис

Это опасное заболевание характеризуется попаданием в кровь возбудителей инфекции. Чаще всего заражение происходит через открытую рану или инфицированный орган - почки, легкие или мочеполовую систему. Распространяясь в крови, инфекция поражает все тело. В группе риска находятся люди с ослабленной иммунной системой, однако сепсис может возникнуть и в случае нелечения инфекции. Болезнь развивается очень быстро, а ухудшение состояния начинается резко, поэтому счет идет на минуты. Чтобы уберечься от этого опасного заболевания, никогда не оставляйте любые инфекции "недолеченными" и укрепляйте ваш общий иммунитет.

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Болезнь может приключиться с каждым, однако не стоит превращать беспокойство о своем здоровье в панический страх заболеваний. Смотрите на светлую сторону вещей и заботьтесь о своем хорошем самочувствии и настроении.

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Здоровье, Опасные болезни, Самые опасные заболевания современного мира.
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