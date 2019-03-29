Скачать
Пятница, 29.03.2019
Секрет похудения: что есть, чтобы оставаться худышкой
1 / 11

Секрет похудения: что есть, чтобы оставаться худышкой

Многочисленные свойства имбирного корня позволяют добиться стройности. Имбирь представляет собой полезный корнеплод, который положительно воздействует на человеческий организм. Изначально имбирь стал популярен в качестве изысканной приправы. Его применяют для мяса, первых блюд и для выпечки. Он употребляется во всех видах: жаренном, маринованном, сушенном или сыром. Но имбирь обладает не только великолепными вкусовыми качествами, но и лечебными свойствами. При наличии лишних жировых отложений стоит использовать имбирь для похудения. Рецепт - самый действующий способ - можно легко узнать.
ya-krasotka.com
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Здоровье, Имбирь, Похудеть, Секреты, Как похудеть, Корень имбиря, Секрет похудения, Здоровое тело.
13:57 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь