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Потребление грецкого ореха способно подавлять рост опухоли

Потребление грецкого ореха способно подавлять рост опухоли
03:14 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Потребление 57 граммов грецких орехов в день значительно изменяет экспрессию генов при раке молочной железы.

Сотрудники Университета Маршалла (штат Западная Вирджиния, США) пришли к выводу, что потребление грецкого ореха может выступать в качестве фактора, способного подавлять рост и развитие рака молочной железы. Группа ученых под руководством Элейн Хардман (Elaine Hardman), профессора кафедры биомедицинских наук в Университете Маршалла, показала, что потребление 57 граммов грецких орехов в день в течение примерно двух недель значительно изменило экспрессию генов при диагностированном раке молочной железы.

Это первое клиническое исследование, состоящее из двух частей, представляет собой последнюю работу серии исследований, связанных с диетическими связями грецкого ореха и ростом опухоли, ее выживаемостью и метастазированием при раке молочной железы. Соответствующая статья ученых опубликована в журнале Nutrition Research.

"Потребление грецких орехов замедлило рост опухоли молочной железы и уменьшило риск рака молочной железы у мышей. Опираясь на этот результат, наша команда выдвинула гипотезу о том, что потребление грецкого ореха изменяет экспрессию генов при патологически подтвержденных формах рака молочной железы у женщин в направлении, которое уменьшит рост опухоли и выживаемость рака молочной железы", — утверждает Хардман.

В этом первом клиническом исследовании были отобраны женщины с опухолями молочной железы, достаточно большими для биопсии с целью исследования и патологии, их случайным образом разделили на группу, потребляющую орехи, и на контрольную группу. Сразу же после биопсии одна из групп начала потреблять две унции (57 граммов) грецких орехов в день до последующей операции. Патологические исследования подтвердили, что опухоли были раком молочной железы у всех женщин, которые принимали участие в исследовании. Во время операции (примерно через две недели после биопсии) были взяты дополнительные образцы раковой опухоли.

Изменения в экспрессии генов во взятом образце по сравнению с исходным уровнем были определены в каждой отдельной женщине, которые потребляли и не потребляли грецкие орехи. Профилирование экспрессии секвенирования РНК выявило, что экспрессия 456 идентифицированных генов была значительно изменена в опухоли вследствие потребления грецкого ореха. Анализ показал активацию путей, которые способствуют апоптозу (регулируемый процесс программируемой клеточной гибели) и клеточной адгезии (способность клеток слипаться друг с другом и с различными субстратами), и ингибирование путей, которые способствуют пролиферации и миграции клеток.

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"Наши результаты подтверждают гипотезу о том, что у людей потребление грецкого ореха может подавлять рост и выживаемость рака молочной железы. Вместе с тем для клинического подтверждения того, что потребление грецкого ореха действительно снижает риск возникновения рака молочной железы или рецидива рака молочной железы, потребуются дополнительные анализы в рамках более масштабного исследования", — утверждает Хардман.

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Рак, Здоровье, Ученые, Медицина, Грецкий орех, Орех.
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