Скачать
Суббота, 30.03.2019
В Украине наступил "день тишины" перед выборами Президента Украины
В Украине наступил "день тишины" перед выборами Президента Украины
Выходные в апреле 2019: сколько будут отдыхать украинцы и когда Пасха
Выходные в апреле 2019: сколько будут отдыхать украинцы и когда Пасха
Хирн назвал главные препятствия для возвращения Кличко на ринг
Хирн назвал главные препятствия для возвращения Кличко на ринг
Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей
Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей

Рекомендации по питанию для тех, кто страдает метеоризмом

Рекомендации по питанию для тех, кто страдает метеоризмом
10:29 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Если вы страдаете от хронического метеоризма, уделите пристальное внимание рациону питания.

Исключив некоторые продукты из ежедневного меню, а некоторые добавив, вы можете навсегда распрощаться с неприятными ощущениями в животе, вызванными чрезмерным скоплением газов, рекомендуют диетологи.

Исключаются: брокколи, капуста, кале

Все это крестоцветные овощи, которые содержат рафинозу - сахар, остающийся непереваренным до тех пор, пока им не займутся кишечные бактерии. В ходе этого процесса образуются газы, приводящие к метеоризму. Если вы жить не можете без капусты, то хотя бы обрабатывайте ее паром.

Когда необходимо обращаться к врачу при подозрении на почечнокаменную болезнь
Когда необходимо обращаться к врачу при подозрении на почечнокаменную болезньЧитать полностью

Исключаются: бобы

Наверное, об этом знают многие жертвы хронического метеоризма, ну а для тех, кто не знает, повторим еще раз: бобы следует категорически исключить из вашей диеты, так как они содержат сахара и волокна, которые не абсорбируются организмом. И здесь снова вступают в дело кишечные бактерии.

Исключаются: молочные продукты

Если вас начинает "раздувать" после нескольких кусочков сыра или стакана молока, то, возможно, речь может идти о невосприимчивости лактозы. В организме не хватает ферментов для расщепления этого сахара из молочных продуктов. Что приводит к образованию газов и метеоризму.

Исключаются: яблоки

В них полным-полно волокон, фруктозы и сорбитола - еще одной разновидности сахаров, которую некоторые люди плохо перерабатывают.

Исключаются: соленые продукты

Соль стимулирует задержку воды, которая наполняет живот и приводит к метеоризму.

Рекомендуются: огурцы

Огурцами убирают мешки под глазами, но ими же можно и лечить метеоризм. В этих овощах полно антиоксиданта кверцитина, который помогает снимать отечность.

Рекомендуются: бананы

В этих продуктах полным-полно калия, предотвращающего задержку воды. Также калием насыщены авокадо, киви, апельсины и фисташки.

Рекомендуются: йогурты с пробиотиками

В них содержатся хорошие бактерии, регулирующие пищеварение и улучшающие состояние желудочно-кишечного тракта.

Лечим простатит: симптомы и профилактика

Рекомендуются: мятный и ромашковый чай

Напитки расслабляют мышцы кишечника, помогая удалять оттуда газы, вызывающие метеоризм. Ромашка также улучшает пищеварение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Диета, Лечение, Профилактика, Метеоризм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 30 марта 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей
03 Родительская суббота 30 марта: что категорически запрещено делать в этот день
04 Вы будете в шоке: Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства
05 Вся голая: Даша Астафьева не перестает эпатировать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина переходит на летнее время: что изменится
Украина переходит на летнее время: что изменится
Итоги 29 марта: Топ-кандидаты не пришли на дебаты, сделку по Brexit снова отклонили
Главные новости 29 марта
В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
Международный час Земли 2019: история акции и влияние на окружающую среду
Международный час Земли 2019: история акции и влияние на окружающую среду
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь