Рекомендации по питанию для тех, кто страдает метеоризмом

Новости шоу бизнеса: Если вы страдаете от хронического метеоризма, уделите пристальное внимание рациону питания.

Исключив некоторые продукты из ежедневного меню, а некоторые добавив, вы можете навсегда распрощаться с неприятными ощущениями в животе, вызванными чрезмерным скоплением газов, рекомендуют диетологи.

Исключаются: брокколи, капуста, кале

Все это крестоцветные овощи, которые содержат рафинозу - сахар, остающийся непереваренным до тех пор, пока им не займутся кишечные бактерии. В ходе этого процесса образуются газы, приводящие к метеоризму. Если вы жить не можете без капусты, то хотя бы обрабатывайте ее паром.

Исключаются: бобы

Наверное, об этом знают многие жертвы хронического метеоризма, ну а для тех, кто не знает, повторим еще раз: бобы следует категорически исключить из вашей диеты, так как они содержат сахара и волокна, которые не абсорбируются организмом. И здесь снова вступают в дело кишечные бактерии.

Исключаются: молочные продукты

Если вас начинает "раздувать" после нескольких кусочков сыра или стакана молока, то, возможно, речь может идти о невосприимчивости лактозы. В организме не хватает ферментов для расщепления этого сахара из молочных продуктов. Что приводит к образованию газов и метеоризму.

Исключаются: яблоки

В них полным-полно волокон, фруктозы и сорбитола - еще одной разновидности сахаров, которую некоторые люди плохо перерабатывают.

Исключаются: соленые продукты

Соль стимулирует задержку воды, которая наполняет живот и приводит к метеоризму.

Рекомендуются: огурцы

Огурцами убирают мешки под глазами, но ими же можно и лечить метеоризм. В этих овощах полно антиоксиданта кверцитина, который помогает снимать отечность.

Рекомендуются: бананы

В этих продуктах полным-полно калия, предотвращающего задержку воды. Также калием насыщены авокадо, киви, апельсины и фисташки.

Рекомендуются: йогурты с пробиотиками

В них содержатся хорошие бактерии, регулирующие пищеварение и улучшающие состояние желудочно-кишечного тракта.

Рекомендуются: мятный и ромашковый чай

Напитки расслабляют мышцы кишечника, помогая удалять оттуда газы, вызывающие метеоризм. Ромашка также улучшает пищеварение.