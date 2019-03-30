Странные советы от диетологов, которые помогут Вам похудеть

Убрать лишние килограммы можно с помощью не только диеты и спорта, но и науки, у которой есть свои, слегка абсурдные на первый взгляд методы. Из статьи вы узнаете, как на фигуру влияют романтические ужины, в чем секрет стройности Джонни Деппа и почему фотографировать еду - полезная, хоть и раздражающих многих привычка.