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Воскресенье, 31.03.2019
Странные советы от диетологов, которые помогут Вам похудеть
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Странные советы от диетологов, которые помогут Вам похудеть

Убрать лишние килограммы можно с помощью не только диеты и спорта, но и науки, у которой есть свои, слегка абсурдные на первый взгляд методы. Из статьи вы узнаете, как на фигуру влияют романтические ужины, в чем секрет стройности Джонни Деппа и почему фотографировать еду - полезная, хоть и раздражающих многих привычка.
medpravila.com
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Питание, Диетолог, Диета, Похудение, Советы, Еда.
23:25 Сб, 30 Март 2019 Телеграф
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