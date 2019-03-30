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Подогрев готовых блюд может быть опасно для здоровья

Подогрев готовых блюд может быть опасно для здоровья
16:07 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Специалисты не рекомендуют заново подвергать пищу термической обработке.

Врачи утверждают, что однажды приготовленная и повторно разогретая пища теряет многие из своих полезных качеств, а иногда и вовсе превращается во вредную еду. В блюдах могут образовываться вредные для организма вещества, способные нанести ущерб не только органам пищеварения.

Специалисты не рекомендуют заново подвергать пищу термической обработке - особенно приготовленную из свеклы, мяса, грибов, куриных яиц и картофеля. Свекла полностью теряет свои витамины при последующем нагревании. Мясо при дополнительной термической обработке теряет значительное количество своих вкусовых качеств. Но главное - при этом происходит расщепление легкоусвояемых белков.

Так как мясо относится к долго и тяжело перевариваемым продуктам, то с потерей ценных белков оно превращается в опасную для органов пищеварения пищу. Как и мясо, грибы содержат в своем составе белки. Значит, повторная термическая обработка превращает их во вредный для здоровья человека продукт. Не стоит подогревать уже сваренное яйцо или приготовленный ранее омлет.

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Иначе полезные микроэлементы, содержащиеся в них, останутся в мизерном количестве, зато в блюде появятся очень вредные для здоровья токсины и канцерогенные вещества. Блюда из картофеля становятся вредными при неоднократном подогреве. Причина такого явления - в крахмале, которым богат картофель. При подогреве крахмал распадается под воздействием высоких температур.

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Здоровье, Вред, Опасности, Подогрев продуктов.
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