Диетологи назвали полезные свойства сыра

Новости шоу бизнеса: Ученые назвали 5 поразительных свойств сыра.

Исследователи пришли к выводу, что любители сыра не только здоровее, но живут дольше.

К примеру, этим могут похвастаться французы.

5 полезных свойств сыра

1) Защищает печень

В сыре содержится спермидин – вещество, которое предупреждает развитие фиброза печени и гепатоцеллюлярной карциномы – двух самых распространенных видов рака печени.

2) Улучшает иммунитет

Сыр улучшает иммунную систему, в особенности пожилых людей. Главное - есть го регулярно.

3) Любители сыра живут дольше

Главные ценители сыра в мире - французы - живут долго и меньше болеют, особенно болезнями сердца. Поэтому сыр влияет на долголетие и здоровую жизнь.

4) Предотвращает болезни зубов

Этот продукт создает защитную пленку вокруг эмали и таким образом защищает зубы от повреждений и кариеса.

5) Помогает похудеть

Если на диете употреблять побольше сыра, йогурта и нежирного молока, то это быстрее похудеть и согнать жирок в районе живота.