Экзотический фейхоа: полезные свойства

В наше время, к счастью, дефицита продуктов нет. Потому можно попробовать даже самые экзотические фрукты, купив их в ближайшем супермаркете. Сегодня речь пойдет о фейхоа. Хотите знать больше? Читайте дальше.