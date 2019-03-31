Здоровые суставы: 4 шага навстречу

Новости шоу бизнеса: Даже 4 небольших шага смогут справиться с болью в спине к концу рабочего дня и болью в суставах. Стоит только начать.

Современный человек много сидит. На диване дома, в офисном кресле, на сиденье автомобиля или автобуса. Даже отдых проходит в положении сидя в ресторане или в кино. В день таким образом набегает, вернее, насиживается до 15 часов. Никогда в истории человек столько не проводил в этом положении, по уровню вреда его можно сравнить с курением. Мысль о том, что сидение вредно, только на первый взгляд кажется смешной. Потому что на самом деле человеческий организм создан для движения. И при его недостатке начинаются изменения в сердечно-сосудистой системе, в мышцах и суставах. Например, болью в спине страдает 54% офисных работников.

Возникает риск ожирения — исследования показывают, что тучные люди сидят на 2 часа в день больше, чем худые. А лишний вес — это дополнительная нагрузка на все органы и системы, в том числе на суставы. Спондилез (постепенное изнашивание суставов позвоночника), остеоартроз (дегенеративно-дистрофическое поражение суставов) становятся не только медицинскими терминами, но и записями в амбулаторной карте.

Чтобы снизить вред от сидения, есть несколько простых шагов. Попробуйте их в деле, чтобы изменить баланс в пользу движения.

Шаг 1

Сделайте мини-разминку. Прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. Если идет важное совещание и вы не можете отвлечься, то можно и попозже, главное, не забыть.

Сделайте несколько наклонов головы влево-вправо, вверх-вниз. Поднимите руки и потянитесь ими вверх, удерживайте положение до 10 счетов. Сделайте плавные скручивания в талии, поворачивая корпус вправо-влево. Повращайте стопами. Даже 2 минуты движения лучше, чем ничего.

Шаг 2

Двигайтесь, когда это возможно. Вместо лифта — несколько пролетов по лестнице. Вместо поездки до дома на автобусе — выход на 1-2 остановки раньше. В обеденный перерыв — небольшая прогулка по окрестностям. Вставайте и ходите, когда говорите по телефону. Хорошим помощником может стать программа для подсчета шагов.

Шаг 3

Используйте эргономичную мебель. Существуют гигантские мячи вместо кресел,

специальные офисные станции с беговой дорожкой. Скорее всего, мысль об их покупке не вызовет особого энтузиазма у начальства. Но можно начать с малого — с эргономичного кресла. Если и это нереально, то всегда можно отрегулировать имеющееся кресло по высоте, правильно расположить клавиатуру.

Шаг 4

Если боль и скованность сохраняются, то по согласованию с лечащим врачом пройдите курс инъекций хондропротектором, например Алфлутопом. Этот оригинальный препарат не имеет аналогов и отличается комплексным составом, в который входят глюкуроновая?кислота, хондроитин сульфат, а также?кератансульфат,?дерматансульфат, комплекс аминокислот и микроэлементов. Такое сочетание активных веществ работает на молекулярно-клеточном уровне хряща, способствуя восстановлению обменных процессов. Также Алфлутоп предотвращает разрушение структур нормальных хрящей и стимулирует процессы восстановления в поврежденных, замедляя прогрессирование заболевания..