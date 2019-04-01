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Врачи назвали напитки, которые мешают похудеть

Врачи назвали напитки, которые мешают похудеть
15:29 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Составлен рейтинг напитков, которые мешают становиться стройнее.

В борьбе с лишними килограммами и сантиметрами на талии мы всегда очень пристально следим за тем, что едим, но забываем про напитки, которые могут быть не менее вредными.

Недавно "Сніданок з 1+1" запустил челлендж #РуйнівникиМлинців, целью которого является помочь украинцам прийти в форму, чувствовать себя легко и бодро. Советами по сбалансированному рациону с участниками марафона делиться постоянный эксперт проекта – врач-диетолог, автор книги "Їж, пий, худни" Наталья Самойленко, которая составила свой рейтинг напитков, разрушают все ваши попытки похудеть.

1. Кофе с молоком

Самый главный враг всех худеющих и участников челленджа #РуйнівникиМлинців - латте! Кофе с молоком сводит на нет все ваши попытки похудеть. В среднем калорийность капучино без сахара составляет ~ 50 ккал., вместе с чайной ложкой сахара - 100 ккал. Украшаем кофе взбитыми сливками и получаем уже 200-260 калорий. В черном же кофе содержится 0 калорий. Все, от чего мы поправляемся - это различные добавки: молоко, сиропы, сахар, взбитые сливки. Кстати, "жидкие калории" оседают на талии с самой большой скоростью. Взамен можете добавлять в кофе пряности, например, корицу, а чтобы подсластить - стевию. Это натуральный растительный заменитель сахара, который не только не навредит вам, но и обладает массой полезных свойств. Если совсем не привыкли пить кофе без молока, попробуйте добавить растительное молоко: миндальное, кокосовое или соевое.

2. Пакетированные соки

Если вы думаете, что в пакетах продают натуральный 100% сок, вы глубоко заблуждаетесь. Обычно в первую очередь пакетированные соки содержат сахар. А вы уже знаете, как будет действовать растворенный в жидкости сахар. Так что, когда у вас появится желание выпить сок из магазина, вспомните, что в одном стаканчике такого апельсинового сока содержится 33 г сахара при суточной дозе всего в 25 г. Вместо соков советую съесть целый фрукт.

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3. Молоко

Нам с детства твердили о том, что молоко очень полезно для здоровья. К сожалению, оказывается, что оно никак не способствует снижению веса и иногда даже вредит здоровью. Дело в том, что молоко имеет высокий инсулиновый индекс, а молочный белок – один из самых сильных аллергенов. Также в одном стакане молока содержится аж 12 г молочного сахара. Кроме того, результаты исследования Гарвардского института показали, что мужчины, которые полностью исключили из своего рациона молоко, на 30% меньше рискуют заболеть раком.

Следите за челленджем #РуйнівникиМлинців в социальных сетях "Сніданок з 1+1", где вы можете найти еще больше советов по правильному питанию от Наталии Самойленко.

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Здоровье, Напитки, Как похудеть, Польза кофе, Советы медиков.
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