Выборы Президента 2019
Скачать
Вторник, 02.04.2019
Миссия ENEMO назвала ключевую проблему на выборах
Миссия ENEMO назвала ключевую проблему на выборах
В Черное море вошли шесть фрегатов НАТО
В Черное море вошли шесть фрегатов НАТО
Еще один легионер покидает Динамо
Еще один легионер покидает Динамо
Благовещение 2019: когда отмечают, традиции и приметы праздника
Благовещение 2019: когда отмечают, традиции и приметы праздника

Вакцина от аллергии на кошек может выйти в этом году

Вакцина от аллергии на кошек может выйти в этом году
12:09 Сегодня Телеграф glavnoe.ua aroundcat.com

Новости шоу бизнеса: Первая в мире вакцина против аллергии на кошек может появиться в этом году, и разрабатывают ее российские ученый вместе с Венским медицинским университетом.

Об разработке препарата для аллергиков рассказали в Первом Московском государственном медицинском университете им. Сеченова. 

"Вакциной против аллергии на кошек занимаемся. Думаю, в этом году ее получим", - сказал ректор МГМУ академик РАН Петр Глыбочко. По его словам, идея находится в активной разработке. "С венским университетом есть хорошие наработки, положительные результаты, которые мы уже апробируем", - добавил ученый.

Стало известно, что продукты могут повышать и снижать работоспособность

Для разработки вакцины в рамках проекта Cats Project созданы две лаборатории. Всего за все возможные виды аллергии на кошек отвечают восемь аллергенов. По сути, это протеины (белки), которые содержатся в шерсти, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности животных, пояснили в МГМУ. Предполагается, что новый препарат будет давать иммунитет ко всем этим аллергенам.

Несерьезные нарушения здоровья: советы, которые помогут чувствовать себя лучше

Международные исследования показали, что аллергия на кошек в явном или потенциальном виде есть у 50% детей, у которых может развиваться очень опасная симптоматика - вплоть да астмы, и даже летальных исходов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вакцина, Разработка, Ученые, Препарат, Аллергия, Кошки, Ректор, Специалист, Шерсть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 2 апреля – День Фотиньи Колодезницы
02 Начало апреля будет холодным: украинцам обещают ночные морозы и сильный ветер
03 Обработаны 90% протоколов: официальные результаты выборов
04 Аваков рассказал, что он думает о Зеленском
05 Лучшие СМС поздравления с днем рождения в стихах на 2 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработала протоколы на заграничном округе
ЦИК обработала протоколы на заграничном округе
Сутки в ООС: оккупанты 18 раз открывали огонь, трое военных ранены
Сутки в ООС: оккупанты 18 раз открывали огонь, трое военных ранены
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования
Еврейская Пасха 2019: дата, история и традиции
Еврейская Пасха 2019: дата, история и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь