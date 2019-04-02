Вакцина от аллергии на кошек может выйти в этом году

Новости шоу бизнеса: Первая в мире вакцина против аллергии на кошек может появиться в этом году, и разрабатывают ее российские ученый вместе с Венским медицинским университетом.

Об разработке препарата для аллергиков рассказали в Первом Московском государственном медицинском университете им. Сеченова.

"Вакциной против аллергии на кошек занимаемся. Думаю, в этом году ее получим", - сказал ректор МГМУ академик РАН Петр Глыбочко. По его словам, идея находится в активной разработке. "С венским университетом есть хорошие наработки, положительные результаты, которые мы уже апробируем", - добавил ученый.

Для разработки вакцины в рамках проекта Cats Project созданы две лаборатории. Всего за все возможные виды аллергии на кошек отвечают восемь аллергенов. По сути, это протеины (белки), которые содержатся в шерсти, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности животных, пояснили в МГМУ. Предполагается, что новый препарат будет давать иммунитет ко всем этим аллергенам.

Международные исследования показали, что аллергия на кошек в явном или потенциальном виде есть у 50% детей, у которых может развиваться очень опасная симптоматика - вплоть да астмы, и даже летальных исходов.