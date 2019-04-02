Названы первые симптомы сотрясения головного мозга

Новости шоу бизнеса: Очень важно распознать эту травму вовремя, чтобы избежать опасных последствий.

Как правило, сотрясение мозга развивается уже в первые минуты после получения травмы, но на появление первых симптомов может уйти несколько часов.

Как понять, что произошло сотрясение мозга:

Пульсирующая головная боль;

Кратковременная потеря сознания;

Шум в ушах;

Слабость;

Головокружение;

Тошнота, рвота;

Двоение в глазах, светобоязнь;

Повышенная чувствительность к шуму;

Нарушение координации: человек не может с закрытыми глазами дотронуться указательным пальцем кончика носа.

При подозрении на сотрясение необходимо максимально оперативно обратиться за медицинской помощью. Ни в коем случае нельзя давать обезболивающие вроде аспирина, так как они повышают риск мозговых кровоизлияний.