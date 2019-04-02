Названы первые симптомы сотрясения головного мозга

Как правило, сотрясение мозга развивается уже в первые минуты после получения травмы, но на появление первых симптомов может уйти несколько часов.
Как понять, что произошло сотрясение мозга:
Нарушение координации: человек не может с закрытыми глазами дотронуться указательным пальцем кончика носа.
При подозрении на сотрясение необходимо максимально оперативно обратиться за медицинской помощью. Ни в коем случае нельзя давать обезболивающие вроде аспирина, так как они повышают риск мозговых кровоизлияний.