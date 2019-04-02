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Час ходьбы помогает при остеоартрозе

Час ходьбы помогает при остеоартрозе
18:02 Сегодня Телеграф по материалам сайта medic.ua beginogi.ru

Новости шоу бизнеса: Ученые провели исследования, с помощью которых изучили влияние спортивной ходьбы на здоровье людей преклонного возраста.

В зарубежном специализированном издании опубликовали информацию о том, как влияет быстрая ходьба на здоровье человека. Так, ученые подтвердили, что умеренные физические нагрузки и ходьба поможет тем, кто страдает от симптомов остеоартроза.

Пожилым людям стоит больше ходить, ведь как показали результаты свежего исследования, физические упражнения и прогулки помогут предупредить обострения болезни и значительно снизить риск инвалидности - на 85%. На физическую активность и в частности быструю ходьбу необходимо выделять по десять минут в день, утверждают специалисты.

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Самой "популярной" формой артрита в мире остается артроз. Чаще всего страдает коленный сустав - более 10% населения пожилого возраста страдают на остеоартроз сустава. Проблема заключается в том, что медицина пока не имеет эффективного рецепта устранения этого недуга. Врачи рекомендуют предпринимать терапевтические методы лечения, чтобы избежать либо предупредить развитие осложнений. В критичных случая пациентам назначают курс медпрепаратов или прибегают к операционному вмешательству.

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Исследования, Лечение, Ученые, Спорт, Профилактика, Ходьба, Нагрузка, Недуг, Артроз.
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