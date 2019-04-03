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Среда, 03.04.2019
Полезные советы по питанию для здоровой печени
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Полезные советы по питанию для здоровой печени

Печень выполняет в организме более 500 важных функций. От здоровья печени зависит и наш внешний вид, и самочувствие. Поэтому любое поражение органа сказывается на работе всего организма от кровообращения к психике.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Печень, Профилактика, Советы по питанию.
01:25 Сегодня Телеграф
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