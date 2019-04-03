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Ученые утверждают, что аллергия предупреждает развитие рака

Ученые утверждают, что аллергия предупреждает развитие рака
17:30 Сегодня Телеграф newsyou.info mamovediya.com.ua

Новости шоу бизнеса: Ученые медики из США утверждают, что сезонная аллергия помогает в борьбе с онкологией.

Ученым из США удалось сделать открытие: они установили, что сезонная аллергия на пыльцу снижает риски развития рака горла, пищевода, шейки матки и миндалин на треть по сравнению с людьми без аллергии.

В рамках исследований, которые проводились в Национальном раковом институте США, ученые проследили примерно за 1,7 миллионом человек, у которых был диагностирован рак в промежутке с 1992 по 2013 года. Полученные данные сравнили с данными людей без рака, а после посмотрели статистику по заболеваемости поллинозом обеих групп. Выяснилось, что у людей, страдающих сезонной аллергией, было меньше случаев заболеваемости на онкологию. 

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Поллиноз, или сезонный аллергический риноконъюнктивит, активнее других аллергических реакций запускает процесс иммунного поиска. После обнаружения раковых клеток иммунная система уничтожает их, предупреждая образованию полноценной опухоли.

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Исследование, Рак, Опухоль, Лечение, Образование, Аллергия, Онкология, Сезон, Ученые США.
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