Ученые утверждают, что аллергия предупреждает развитие рака

Новости шоу бизнеса: Ученые медики из США утверждают, что сезонная аллергия помогает в борьбе с онкологией.

Ученым из США удалось сделать открытие: они установили, что сезонная аллергия на пыльцу снижает риски развития рака горла, пищевода, шейки матки и миндалин на треть по сравнению с людьми без аллергии.

В рамках исследований, которые проводились в Национальном раковом институте США, ученые проследили примерно за 1,7 миллионом человек, у которых был диагностирован рак в промежутке с 1992 по 2013 года. Полученные данные сравнили с данными людей без рака, а после посмотрели статистику по заболеваемости поллинозом обеих групп. Выяснилось, что у людей, страдающих сезонной аллергией, было меньше случаев заболеваемости на онкологию.

Поллиноз, или сезонный аллергический риноконъюнктивит, активнее других аллергических реакций запускает процесс иммунного поиска. После обнаружения раковых клеток иммунная система уничтожает их, предупреждая образованию полноценной опухоли.