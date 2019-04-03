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Уровень заболеваемости на кир снова растет

Уровень заболеваемости на кир снова растет
17:49 Сегодня Телеграф express-k.kz

Новости шоу бизнеса: В Украине начал расти уровень заболеваемости на кир. Так, на прошлой неделе заболели 2254 человека, а с начала года - 35 тысяч.

В Министерстве здравоохранения Украины сообщают, что для предупреждения заражения на опасный недуг рекомендуется провести вакцинацию.

В ведомстве призвали родителей к обязательной процедуре вакцинации своих детей. Две дозы КПК обеспечат надежную защиту от кори. Также пересмотреть наличие всех плановых прививок и наверстать упущенные.

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Дети до 18 лет могут пройти процедуру вакцинации бесплатно. К категории тех, кому необходимо пройти повторно комплекс защиты, относятся также военнослужащие, участники ООС, студенты, медики, педагоги. Прививки для них также осуществляются бесплатно.

При этом утверждается, что вакцины во всех регионах есть в достаточном количестве. Это препараты производства Бельгии и США.

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Украина, Вакцина, Лечение, Препарат, Вакцинация, Укол, кир, уровень МОЗ.
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