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Суббота, 06.04.2019
Занимаемся на свежем воздухе: топ-10 видов упражнений
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Занимаемся на свежем воздухе: топ-10 видов упражнений

Весна упорно оттесняет холода, даря нам все больше тепла и солнца. Самое время подготовиться к пляжному сезону загодя и привести свое тело в порядок. Можно, конечно, заниматься дома или в спортзале, но куда лучше выйти из помещения на свежий воздух. Мы выбрали эффективные упражнения, которые можно проводить в парке, у себя в саду или на пляже.
miridei.com
Фото: miridei.com
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Здоровье, Тренировка, Похудание, Занятие, Упражнение.
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