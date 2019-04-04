Действенные методы избавления от икоты

Новости шоу бизнеса: Вас часто преследует икота? Мы знаем замечательные способы от нее избавиться!

Икота в большинстве случаев - совершенно безобидное явление, к тому же она быстро проходит. Но как же она нас раздражает! Считается, что икота длится от 5 до 20 минут и не имеет никаких последствий для организма. Правда, в редких случаях бывает так, что она продолжается непрерывно до нескольких суток.

Если вам сильно досаждают приступы икоты, а обычная задержка дыхания не помогает, попробуйте эти способы. Некоторые из них покажутся вам странными, но, поверьте: они работают!

Способ 1

Насыпьте на язык половину столовой ложки соли и попробуйте ее проглотить. Скорее всего, одним глотком вы не ограничитесь. Продолжайте делать глотательные движения, пока не избавитесь от вкуса соли во рту.

Способ 2

Зажмите пальцами нос и начинайте вращать тело по часовой стрелке. При этом пойте вслух любую песенку, повторите ее 5 раз. Затем вращайтесь в другую сторону и тоже пойте песню.

Способ 3

Если вы сидите или стоите - лягте, полежите хотя бы пару минут. Затем резко вскочите на ноги. Если же приступ икоты застал вас в лежачем положении, то вам, наоборот, надо постоять, а потом резко лечь.

Способ 4

Как только вы чувствуете, что вот-вот икнете, начинайте кашлять. Повторите так 3-4 раза. Икота должна пройти. Как вариант, вместо кашля вы можете громко крикнуть.

Способ 5

Если рядом с вами кто-то находится, попросите этого человека, чтобы он вас пощекотал. Причем чем больше вы боитесь щекотки, тем эффективнее будет этот метод. Если же вы нечувствительны к щекотке, попросите человека, чтобы он вас напугал.

Способ 6

Наберите в рот воду, но не глотайте ее. Потяните мочки ушей вниз, при этом запрокиньте голову назад. И только после этого проглотите воду.

Способ 7

Сделайте глубокие вдох-выдох, затем опять вдохните глубоко и высуньте язык, при этом заткните уши пальцами. Задержите дыхание не 30-40 секунд. При необходимости повторите.

Способ 8

Если у вас под рукой имеется лимон, отрежьте ломтик и начните его посасывать. Яркий вкус лимона создаст для вкусовых рецепторов своего рода стресс - икота должна пройти.

Способ 9

Возьмите в зубы карандаш - так, чтобы он располагался между зубов горизонтально. Затем возьмите стакан с водой и отпейте пару глотков, не вынимая карандаш изо рта.

Способ 10

Возьмите зубочистку, разломите ее на 2 части, одну часть бросьте в стакан с водой. Начинайте пить эту воду, следя за зубочисткой и стараясь ее не проглотить. Фокус в том, что, концентрируя свое внимание на чем-то, мы избавляемся от икоты.