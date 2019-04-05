Можно ли оформить больничный у врача-ФЛП

Новости шоу бизнеса: В Министерстве здравоохранения Украины опубликовали условия, позволяющие оформить больничный у частного врача

Как сообщают в МЗУ, существует перечень правил, по которым оформляется больничный. Если пациент обратился с этим вопросом к врачу-ФЛП, специалист обязан выписать документ согласно установленному порядку.

Так, частный врач, у которого есть лицензия МЗУ на предоставление медицинских услуг, является таким же лечащим врачом, как и его коллеги из государственных медицинских учреждений. Чтобы проверить наличие лицензии у конкретного врача, нужно воспользоваться специальным разделом на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Частные практикующие врачи с лицензией имеют право выдавать листы неработоспособности своим пациентам. В приказе МЗУ №455 указывается, что право выдачи таких документов "лечащим врачам учреждений здравоохранения независимо от формы собственности и врачам, которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике как физические лица-предприниматели".

Врач может выдавать листок сроком до пяти календарных дней с последующим продолжением сроков действия документа до 10 дней. Частный специалист может продлить срок действия больничного листа самостоятельно либо договорится о сотрудничестве с учреждением здравоохранения, где предоставляют медицинскую помощь, есть заведующий и возможность сформировать врачебно-консультационную комиссию.

До конца 2019 года выдача листов неработоспособности будет переведена в электронную форму и будет осуществляться через электронную систему здравоохранения.