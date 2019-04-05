Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Завышенные суммы в платежках: еще 4 облгаза оштрафованы НКРЭКУ
Завышенные суммы в платежках: еще 4 облгаза оштрафованы НКРЭКУ
Климкин объяснил, почему Украина пересматривает соглашения с СНГ
Климкин объяснил, почему Украина пересматривает соглашения с СНГ
Стало известно, почему Михайлюк не играет за Детройт
Стало известно, почему Михайлюк не играет за Детройт
EUROVISION СОН: новая взрывная пародия от Владимира Остапчука (Видео)
EUROVISION СОН: новая взрывная пародия от Владимира Остапчука (Видео)

Названо удивительное свойство грецкого ореха

Названо удивительное свойство грецкого ореха
13:50 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Медики рассказали об удивительном свойстве грецких орехов.

Американские исследователи выяснили, что употребление грецкого ореха способно подавлять рост и развитие рака молочной железы. К такому выводу пришли ученые из Университета Маршала.

Ученые провели клиническое исследование, в котором приняли участие отобранные женщины с опухолями молочной железы, достаточно большими для биопсии, с целью исследования и патологии. Их поделили на группы, одна из которых потребляла орехи, другая же группа была контрольной.

Перед исследованием всем сделали биопсию. Первая группа употребляла 57 граммов грецких орехов в день до следующей операции.

Названы 4 самых полезных свойства куркумы

Патологические исследования подтвердили, что опухоли были раком молочной железы у всех женщин, участвовавших в исследовании. Через две недели после биопсии во время операции специалисты взяли дополнительные образцы раковой опухоли.

Как сообщалось ранее, Огурец содержит много воды, которая нужна организму. Семена в нем содержат магний, который идеально подходит для людей, страдающих от его дефицита.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Орехи, Грецкий орех, Советы медиков, Польза грецкого ореха.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день
03 Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 5 апреля
05 Зеленский отказал Порошенко в сдаче анализов на "Олимпийском"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ягланд хочет вернуть РФ в ПАСЕ с изменением Совета Европы
Ягланд хочет вернуть РФ в ПАСЕ, изменив правила СЕ
Меркель хочет встретиться с Порошенко
Меркель хочет встретиться с Порошенко
Погода на выходные дни: потепление до +20, но местами с дождями
Украинцев на выходных ждет тепло до +20
Мику Джаггеру сделали операцию на сердце
Мику Джаггеру сделали операцию на сердце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь