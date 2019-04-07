Продукты, которые помогут избавится от неприятного запаха изо рта Свежее дыхание делает нас увереннее в себе, а кроме того свидетельствует о здоровье кишечника и полости рта. Освежить дыхание всегда можно при помощи жевательной резинки или специального спрея для полости рта, но что делать тем, кто отказался от этих вредных для здоровья продуктов.