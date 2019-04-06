Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
Оккупанты допустили координатора ОБСЕ к украинским заложникам в Донецке
Оккупанты допустили координатора ОБСЕ к украинским заложникам в Донецке
Луценко обратился к кандидатам: Я за дебаты в библиотеке
Луценко обратился к кандидатам: Я за дебаты в библиотеке
Ибрагимович помог Лос-Анджелес Гэлакси обыграть Ванкувер Уайткэпс (Видео)
Ибрагимович опять забил в МЛС (Видео)
Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника
Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника

Советы офтальмолога: как спасти глаза от аллергического конъюнктивита

Советы офтальмолога: как спасти глаза от аллергического конъюнктивита
12:39 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Врач-офтальмолог рассказала, как бороться аллергическим конъюнктивитом.

Аллергический конъюнктивит - это не совсем воспаление, а скорее - реакция организма на аллерген, - объясняет заведующая кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца доктор медицинских наук, профессор Оксана Витовская. - В ответ на попадание вещества, которое организм принял за опасного врага и изо всех сил пытается избавиться от него, веки отекают, в глазу расширяются сосуды. Человека беспокоят слезотечение, сильный зуд. Главное лечение любой аллергии - избавиться от аллергена или хотя бы минимизировать его воздействие.

- Но ведь даже в квартире от пыльцы не скрыться!

- Избежать опасной встречи часто невозможно. Далеко не у всех получается уехать на пару месяцев в безопасный регион. Помогут препараты - глазные капли, которые надо закапывать за месяц до начала и весь период цветения, чтобы уменьшить раздражающие проявления аллергии. Эти капли не обладают побочным действием, как тяжелая артиллерия - кортикостероиды, которые предназначены для быстрого снятия симптомов, однако для длительного лечения не годятся.

- Почему?

- Если человек применяет такие гормональные капли слишком долго, то они могут вызвать опасные осложнения, угрожающие слепотой. Помню пациента, 25-летнего парня, который пришел с жалобами на то, что периодически краснеют глаза, особенно весной, а главное - он стал хуже видеть. После обследования оказалось, что у него на одном глазу вторая, а на другом - третья стадия глаукомы. Откуда? Оказалось, молодой человек лечился каплями из группы кортикостероидов, которые ему несколько лет назад назначил офтальмолог, чтобы снять симптомы аллергического конъюнктивита. И каждый раз, когда глаз начинал чесаться и краснеть, парень закапывал эти капли. Вместо трех недель иногда лечение растягивалось на пару месяцев. Результат печальный - так называемая стероидная глаукома.

К сожалению, пациенты не знают, а врачи им нередко не объясняют, как долго можно применять препарат. Хочу еще раз предупредить: кортикостероиды длительно и бесконтрольно применять нельзя, ведь они могут привести к глаукоме. Мы используем и другие лекарства для лечения аллергических конъюнктивитов. Если это тяжелая форма аллергии, то подключаются аллергологи, назначаются системные препараты.

- Как еще облегчить состояние?

- Вернувшись домой, полезно промыть глаза холодной проточной водой и закапать капли, назначенные врачом. Симптомы аллергии хорошо облегчают прохладные влажные примочки водой или чаем без добавок. Есть и специальные косметические подушечки, которые замораживают, а затем, доведя до комфортной температуры, прикладывают к глазам: это хорошо снимает отеки.

Пуленепробиваемый кофе: потенциальные недостатки

- Что делать, если глаза на ветру просто слезятся?

- Пользоваться специальными гигиеническими средствами, предназначенными для обработки края век, закапывать капли "искусственная слеза". Чтобы усилить функцию желез, вырабатывающих секрет, полезен массаж. Его можно делать самостоятельно, предварительно на десять минут приложив на глаза теплую (не горячую!), около 35 градусов, сухую салфетку. Руками поглаживать закрытые глаза, а в завершение несколько раз сильно зажмурить и открыть веки. Можно пройти курс массажа в поликлинике по месту жительства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лечение, Болезнь, Советы, Офтальмология, Офтальмолог, Конъюнктивит, Аллергический конъюнктивит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
03 Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
04 Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника
05 Представитель Зеленского: Тимошенко не ответила на предложение вести дебаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
КПВВ &quot;Гнутово&quot; и &quot;Марьинка&quot; временно не работают
КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" временно не работают
&quot;Только чудо&quot;: певица Lama снялась в новом украинском фильме
"Только чудо": певица Lama снялась в новом украинском фильме
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь