Питание, вакцинация и спорт: Супрун напомнила правила здорового образа жизни

Новости шоу бизнеса: Во Всемирный день здоровья, Ульяна Супрун решила напомнить украинцам правила, которые помогут оставаться здоровым и жить долго.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во Всемирный день здоровья, который приходится на 7 апреля, напомнила украинцам правила здорового образа жизни.

Чиновница посоветовала, какие правила нужно "подтянуть", чтобы лучше заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких.

Первое правило: нужно правильно питаться. Супрун советует, чтобы прожить долго и оставаться здоровым, нужно сократить в своем рационе булочки, сахар, соль и колбасу. При этом, она советует употреблять в день необходимое количество воды, есть овощи, фрукты, рыбу, яйца и молочные продукты. Благодаря здоровому питанию можно снизить риски заболеть сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом 2 типа и некоторыми видами рака.

Второе правило: не стоит забывать про физическую активность. Доказано, что длительное сидение замедляет обмен веществ. Это влияет на способность организма регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры. Кроме того, малоподвижный образ жизни негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости. В то же время, умеренная физическая активность уменьшит риск появления избыточного веса и развитие серьезных болезней внутренних органов.

Третье правило: стоит отказаться от употребления алкоголя и курения. Согласно данным, люди, которые курят сигареты, в 15-30 раз чаще получают рак легких или умирают от этой болезни, чем люди, которые не курят.

Четвертое правило: нужно вакцинироваться. По словам Супрун, прививки помогут уберечься от инфекционных болезней, если нет к ним иммунитета. В ВОЗ отмечают, что вакцинация предотвращает 2-3 млн смертей ежегодно. Более того, еще 1,5 млн смертей можно было бы избежать, если улучшить охват вакцинацией.

Пятое правило: не стоит забывать о профилактических осмотрах. По статистике, 80% смертей в Украине вызывают заболевания с поздним началом лечения, в частности, рак, диабет и сердечно-сосудистые болезни. Регулярные осмотры у врача - один из способов защитить себя и свою семью.

Шестое правило: определитесь с выбором семейного врача. Более 27 млн украинцев уже выбрали своих врачей. Семейный врач - это гарантия квалифицированной консультации по большинству вопросов, которые касаются здоровья.

Также, Супрун посоветовала украинцам знать свои права в системе здравоохранения. По словам Супрун, это не только элемент здорового образа жизни, но и способ сделать здоровее всю медицинскую систему.