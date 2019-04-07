Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019
ЦИК объявила окончательные результаты голосования первого тура выборов
ЦИК объявила окончательные результаты голосования первого тура выборов
МВД напоминает: Агитация до оглашения результатов первого тура выборов запрещена
Агитация запрещена, пока не обнародованы результаты первого тура
Шахтер - Динамо: онлайн-трансляция матча
Шахтер - Динамо: онлайн-трансляция матча
Наталья Могилевская поделилась архивным фото с Ириной Билык
Наталья Могилевская поделилась архивным фото с Ириной Билык

Питание, вакцинация и спорт: Супрун напомнила правила здорового образа жизни

Питание, вакцинация и спорт: Супрун напомнила правила здорового образа жизни
16:03 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Во Всемирный день здоровья, Ульяна Супрун решила напомнить украинцам правила, которые помогут оставаться здоровым и жить долго.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во Всемирный день здоровья, который приходится на 7 апреля, напомнила украинцам правила здорового образа жизни.

Чиновница посоветовала, какие правила нужно "подтянуть", чтобы лучше заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. 

Первое правило: нужно правильно питаться. Супрун советует, чтобы прожить долго и оставаться  здоровым, нужно сократить в своем рационе булочки, сахар, соль и колбасу. При этом, она советует употреблять в день необходимое количество воды, есть овощи, фрукты, рыбу, яйца и молочные продукты. Благодаря здоровому питанию можно снизить риски заболеть сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом 2 типа и некоторыми видами рака.

Второе правило: не стоит забывать про физическую активность. Доказано, что длительное сидение замедляет обмен веществ. Это влияет на способность организма регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры. Кроме того, малоподвижный образ жизни негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости. В то же время, умеренная физическая активность уменьшит риск появления избыточного веса и развитие серьезных болезней внутренних органов.

Третье правило: стоит отказаться от употребления алкоголя и курения. Согласно данным, люди, которые курят сигареты, в 15-30 раз чаще получают рак легких или умирают от этой болезни, чем люди, которые не курят.

Четвертое правило: нужно вакцинироваться. По словам Супрун, прививки помогут уберечься от инфекционных болезней, если нет к ним иммунитета. В ВОЗ отмечают, что вакцинация предотвращает 2-3 млн смертей ежегодно. Более того, еще 1,5 млн смертей можно было бы избежать, если улучшить охват вакцинацией.

Пятое правило: не стоит забывать о профилактических осмотрах. По статистике, 80% смертей в Украине вызывают заболевания с поздним началом лечения, в частности, рак, диабет и сердечно-сосудистые болезни. Регулярные осмотры у врача - один из способов защитить себя и свою семью.

Шестое правило: определитесь с выбором семейного врача. Более 27 млн украинцев уже выбрали своих врачей. Семейный врач - это гарантия квалифицированной консультации по большинству вопросов, которые касаются здоровья.

Как расслабиться и успокоиться после выборов: советы Супрун

Также, Супрун посоветовала украинцам знать свои права в системе здравоохранения. По словам Супрун, это не только элемент здорового образа жизни, но и способ сделать здоровее всю медицинскую систему. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Здоровый образ жизни, Физические нагрузки, Вакцинация, Ульяна Супрун, Правила правильного питания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
02 Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
04 Поздравления с Днем рождения на 7 апреля в прозе
05 Лидеру союза венгров Румынии отказали во въезде в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Питание, вакцинация и спорт: Супрун напомнила правила здорового образа жизни
Супрун напомнила правила здорового образа жизни
Прогноз погоды на Благовещение в Украине: будет тепло и солнечно
На Благовещение будет тепло и солнечно
МИД Венгрии вызвало посла Украины
МИД Венгрии вызвало посла Украины
&quot;Созданы друг для друга&quot;: Елена-Кристина Лебедь похвасталась совместными фото с Розенко
"Созданы друг для друга": Елена-Кристина Лебедь похвасталась совместными фото с Розенко
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь