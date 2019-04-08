Ученые рассказали, кому вредно есть бананы

Новости шоу бизнеса: Бананы можно употреблять далеко не всем.

Спелые бананы богаты калием, кальцием, фосфором, железом, витаминами В1, В2, РР и аскорбиновой кислотой.

Считается, что эти экзотические фрукты помогают справиться с бессонницей, избавиться от отеков и наладить работу сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, их можно есть далеко не всем. Рассказываем, кому же не стоит лакомиться этими фруктами.

Людям с заболеваниями почек

Помимо того, что бананы помогают вывести из организма лишнюю жидкость, они оказывают достаточно сильное воздействие на почки. Именно поэтому людям с заболеваниями почек стоит ограничить количество бананов в рационе.

Людям с кишечными расстройствами

Бананы достаточно долго перевариваются и вызывают повышенное газообразование. По этой причине врачи не рекомендуют есть бананы пациентам с синдромом раздраженного кишечника и метеоризмом.

Людям с повышенной свертываемостью крови

Выводя из организма излишки воды, бананы делают кровь более густой. Поэтому их регулярное употребление может привести к образованию тромбов у людей с повышенной свертываемостью крови. К тому же эти фрукты противопоказаны людям, страдающим тромбофлебитом.

Людям с сердечными недугами

Кроме того, бананы не стоит есть людям, которые перенесли инфаркт и инсульт, а также пациентам с ишемией. Да, эти фрукты благотворно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, но только у людей со здоровым сердцем.

Диабетикам

Сахарный диабет - еще одно заболевание, при котором не рекомендуется включать в рацион бананы. Эти сладкие плоды могут вызвать мощный выброс инсулина, а это опасно для тех, кто должен постоянно контролировать уровень этого гормона в крови.